Empleada de guardería detenida por agentes de inmigración al dejar a sus hijos

Una empleada de una guardería y preescolar de Chicago fue detenida por agentes de inmigración en su lugar de trabajo mientras los niños llegaban el miércoles, según testigos, lo que refleja las tácticas de aplicación de la ley cada vez más agresivas de la administración Trump.

La empleada salió corriendo de un vehículo y entró al Centro de Aprendizaje Temprano de Inmersión en Español Rayito de Sol después de que los agentes llegaran al estacionamiento justo detrás de ella, según declaró el concejal Matt Martin, citando testimonios de testigos. La empleada fue detenida en la entrada mientras les decía a las autoridades que tenía documentos, añadió. Las autoridades entraron para interrogar a varias personas alrededor de las 7 de la mañana, hora de apertura del centro, según testigos.

Incluso en el marco de la “Operación Midway Blitz”, que ha resultado en más de 3.000 arrestos de inmigrantes en el área de Chicago desde principios de septiembre, se registraron incidentes inusuales. Los agentes descendieron en rappel desde un helicóptero Black Hawk en una redada nocturna en un edificio de apartamentos, desplegaron una fuerza abrumadora en zonas recreativas y lanzaron gases lacrimógenos en medio de protestas.

Según Martin, varios agentes llevaban el miércoles ropa con la inscripción “POLICÍA ICE”, identificándose así como funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Un vídeo que circula en internet muestra al menos a un agente con un chaleco con las siglas “ICE” mientras la mujer era inmovilizada y llevada a la comisaría.

“Los agentes de ICE NO tenían como objetivo una guardería. Intentaron realizar una detención de tráfico selectiva a esta mujer indocumentada de Colombia”, escribió la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en una publicación en línea. “Los agentes intentaron detener este vehículo, registrado a nombre de una mujer indocumentada, con las sirenas y las luces de emergencia encendidas, pero el conductor se negó a detenerse”.

En una conferencia de prensa celebrada el miércoles, el representante estadounidense Mike Quigley dijo que la empleada tenía un permiso de trabajo y que los agentes la siguieron hasta la escuela sin una orden judicial.

“No se limitaron a entrar persiguiendo a una sola persona. Entraron en varias aulas preguntando y buscando a los profesores mientras había niños presentes”, declaró la congresista estadounidense Delia Ramírez en la rueda de prensa.

Rayito de Sol, que opera ocho sucursales en Illinois y Minnesota, no respondió a la solicitud de comentarios. Tras el incidente, su escuela en el norte de Chicago cerró por el resto del día.

Los padres se congregaron frente a la escuela infantil con semblante enfadado y consternado.

Esmeralda Rosales, cuyo esposo dejó a su hijo de nueve meses en la guardería, salió corriendo del trabajo para mostrar su apoyo al personal. Dijo que la mujer detenida era la maestra de su hijo.

“Son las personas más buenas y amables. No se merecen, estos niños no se merecen estar viviendo esto”, dijo.

Chris Widen, cuyo hijo de 4 meses también recibe clases de la mujer detenida, dijo que la operación se produjo “en la escuela durante la hora punta de entrada, cuando los niños y las familias tuvieron que presenciar cómo una maestra era sacada a la fuerza y ​​cómo los agentes se equipaban con material táctico”.

Adam González estaba dejando a su hijo en la escuela cuando vio gente gritando y agentes federales de inmigración con chalecos antibalas afuera. Algo le pareció extraño, dijo, así que comenzó a grabar la detención del trabajador.

“El mundo necesita ver lo que está sucediendo, que esto no es falso, que esto es real”, dijo González.

“En Chicago, parece que a estas alturas estás a uno o dos grados de separación de alguien que ha tenido un encuentro con ICE”, dijo Jason Wirth, padre de un alumno de Rayito, quien se dirigía a dejar a su hijo. “Se supone que estas personas deben protegernos, y creo que en cambio nos sentimos como una presa”.

En los últimos meses, las autoridades de inmigración han provocado indignación por operar cerca de las escuelas, especialmente durante las horas punta de entrada y salida de los niños.

En julio, agentes se enfrentaron a un hombre en el estacionamiento de la guardería de su hijo en un suburbio de Portland, Oregón , ante la mirada de muchos niños. En Los Ángeles, agentes esposaron a un adolescente discapacitado frente a un instituto, pero lo liberaron al darse cuenta de que se habían equivocado de persona. En Chicago , el mes pasado, agentes lanzaron gas lacrimógeno que llenó el patio de recreo de una escuela primaria donde jugaban los niños.

Gregory Bovino, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza que se ha convertido en un rostro de la represión migratoria en Los Ángeles y Chicago, ha defendido firmemente las tácticas de la administración frente a las amenazas y las protestas.

“No tenía motivos para pensar que sería tan grave, pero es mucho peor de lo que jamás imaginé”, declaró en una entrevista el lunes. Calificó a sus agentes de “cazadores de ciudades santuario”, en clara alusión a las llamadas ciudades santuario, como Chicago, que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración.