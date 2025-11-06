Mamdani le dice a Trump que Nueva York está lista para luchar

Zohran Mamdani no tardó en dirigirse al hombre que amenazó con no solo quitarle fondos a la ciudad, sino también con arrestarlo y deportarlo si ganaba, después de convertirse en alcalde electo de la ciudad de Nueva York.

“Donald Trump, ya que sé que me está viendo, tengo cuatro palabras para usted: ¡Suba el volumen!”, dijo Mamdani, demócrata, al presidente republicano desde el escenario de su fiesta de victoria en Brooklyn .

Lanzó un desafío directo al presidente. «Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer», afirmó.

La proclamación fue una ilustración de cómo ambos hombres se han aprovechado mutuamente como rivales políticamente ventajosos, a medida que Mamdani ha pasado de ser un oscuro legislador estatal a una estrella nacional del Partido Demócrata y a medida que Trump ha presentado al Partido Demócrata actual como radical y desconectado de los votantes comunes.

Al día siguiente de las elecciones, Trump se refirió repetidamente a Mamdani mientras hablaba en una conferencia de negocios en Miami, describiendo al alcalde electo como una pesadilla contra la que prometió luchar, al tiempo que vinculaba ampliamente a otros políticos demócratas con la nueva estrella política de su partido.

“Si quieren ver lo que los demócratas del Congreso pretenden hacerle a Estados Unidos, solo miren el resultado de las elecciones de ayer en Nueva York, donde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande del país”, dijo Trump.

Mamdani, nacido en Uganda y que se naturalizó estadounidense tras graduarse de la universidad, se presentó como la encarnación de la resistencia contra el presidente, quien ha impulsado una agenda agresiva y antiinmigrante durante su segundo mandato.

Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante —dijo en su discurso de la noche electoral—. Así que escúcheme bien, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros.

Trump, que lleva meses insultando a Mamdani y advirtiendo de que la ciudad quedaría arruinada si ganaba, estaba viendo el discurso, según confirmó más tarde la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“¡…Y ASÍ COMIENZA TODO!”, publicó en las redes sociales mientras Mamdani hablaba.

Mamdani, un socialista democrático que basó su campaña en una serie de políticas progresistas de extrema izquierda y un optimismo contagioso que contrasta marcadamente con las tácticas más oscuras y radicales de Trump, probablemente seguirá enfrentando los constantes ataques políticos del presidente, además de un gobierno federal que podría intentar frustrar su agenda. Sin embargo, aún no está claro cómo planea responder Trump ni si los tribunales lo detendrán.

‘Alcalde Trump’

Nueva York se ha mantenido relativamente al margen de la administración Trump, que ha centrado sus esfuerzos en ciudades como Los Ángeles y Washington, desplegando la Guardia Nacional . El actual alcalde, Eric Adams, gozó de una inusual alianza con el presidente republicano, cuya administración retiró una causa federal por corrupción contra el alcalde para que este pudiera colaborar mejor con la agenda migratoria del presidente.

Pero Trump lleva meses amenazando con recortar la financiación federal a la ciudad y tomar el control total si Mamdani ganaba; amenazas que se convirtieron en un pilar fundamental de las campañas de los rivales de Mamdani en su contra.

Mamdani dice que intentará «a prueba de Trump» la ciudad.

En su primera conferencia de prensa como alcalde electo el miércoles, Mamdani dejó claro que el ex residente más poderoso de la ciudad es uno de los principales desafíos que enfrentará en su nuevo cargo.

“Los neoyorquinos se enfrentan en este momento a una doble crisis: una administración autoritaria y una crisis de asequibilidad”, dijo. “Y mi trabajo será dar respuesta a ambas”.

Mamdani habló sobre “a prueba de Trump” en la ciudad de Nueva York, lo que, según dijo, implica “proteger a los más vulnerables de las consecuencias de un hombre con el mayor poder en este país”.

Pero Mamdani afirmó en varias ocasiones que estaba dispuesto a trabajar con cualquiera, incluso con Trump, si podían ayudar a los neoyorquinos. Dijo que no había tenido noticias de la Casa Blanca ni del presidente tras su victoria.

El miércoles, Trump pareció sugerir que también podría estar dispuesto a trabajar con Mamdani.

“Queremos que Nueva York tenga éxito”, dijo Trump. “Le ayudaremos, un poco, tal vez”.

Ecos de Trump

Hace casi una década, Trump era el candidato audaz pero inexperto que logró una notable victoria política tras construir una coalición populista, aprovechar las redes sociales, acaparar la atención de los medios y prometer una ola de cambios.

Esas mismas cualidades que impulsaron al republicano a la Casa Blanca en 2016 han ayudado a Mamdani a convertirse en el próximo alcalde de la ciudad natal de Trump y la ciudad más grande del país.

El miércoles, Mamdani ofreció un primer adelanto de cómo intentará usar esos mensajes populistas contra el presidente. Criticó el alto costo de los alimentos, un tema que Trump mencionó durante su campaña presidencial el año pasado, y afirmó que la decisión del presidente de suspender la ayuda alimentaria federal a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) está “haciendo que sea más difícil costear esos mismos alimentos cuyo precio criticaba no hace mucho”.

Pero en lugar de ver a Mamdani como un análogo demócrata de su propio camino al poder, Trump lo ha convertido en un antagonista principal y una razón por la que podría intentar castigar o someter a la ciudad.

Aunque la mayoría de los presidentes no dedican tiempo a enzarzarse en disputas con los funcionarios electos locales, Trump no es como la mayoría de los presidentes, y la ciudad de Nueva York tiene un significado especial para él.

El ex participante de reality shows, nacido en Queens, se hizo famoso en Manhattan, donde se convirtió en una estrella de la televisión desde su lujoso ático y más tarde lanzó su improbable campaña presidencial tras descender por su escalera mecánica dorada.

Trump ha mantenido un enfoque particular en la ciudad, tratando de bloquear su programa de tarificación por congestión, cancelar la construcción de nuevos túneles bajo el río Hudson e insistiendo durante su campaña presidencial de regreso el año pasado en celebrar un megamitin en el Madison Square Garden a pesar de su impopularidad en la ciudad.

Mientras la ciudad se preparaba para elegir a su próximo alcalde, Trump se involucró de manera inusual. Lo atacó en las redes sociales, tildando falsamente a Mamdani de comunista y, finalmente, respaldando a Cuomo.

Y en otoño, intermediarios de la administración Trump se pusieron en contacto con Adams para intentar persuadirlo de que abandonara su campaña de reelección en un intento de bloquear el camino de Mamdani hacia la victoria.

En vísperas de las elecciones, Trump dijo que probablemente recortaría los fondos federales para las ciudades si Mamdani ganaba, escribiendo en las redes sociales que “es muy improbable que vaya a aportar fondos federales, aparte del mínimo indispensable”.

La Casa Blanca y la Oficina de Administración y Presupuesto no respondieron a un mensaje enviado el miércoles sobre los fondos federales para la ciudad que Trump podría intentar retener.

Pero este año ya había intentado castigar a la ciudad como parte de una estrategia más amplia de ejercer poder contra los funcionarios demócratas electos que lo han criticado, incluyendo la suspensión de fondos para algunos proyectos de infraestructura durante el cierre del gobierno y el intento de recortar las subvenciones destinadas a cubrir los costos de los migrantes.

Las amenazas también calaron hondo en algunos votantes.

Amy Snyder, asesora de arte que votó por Cuomo, dijo que temía que Mamdani “no fuera capaz de hacer frente a Trump”.

Ariel Kohane, un republicano registrado que votó por Cuomo pero que ha votado por Trump varias veces, dijo que esperaba que el presidente hiciera todo lo posible para impedir que Mamdani lograra su objetivo, y que esperaba que lo consiguiera.

“Probablemente Trump tendrá que enviar también a la Guardia Nacional y a agentes del ICE”, dijo Kohane.

Wacef Chowdhury, voluntario de la campaña de Mamdani que trabaja en finanzas, dijo que preveía plenamente que Trump intentaría castigar a la ciudad en represalia por la victoria del socialista democrático.

“Sabemos que lo va a intentar, pero estamos preparados”, dijo Chowdhury.