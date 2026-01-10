La demolición del antiguo estadio RFK está casi terminada

El horizonte a lo largo de East Capital Street en el Distrito ha cambiado drásticamente, ya que los equipos casi han terminado de demoler el antiguo estadio RFK después de meses de arduo trabajo.

El antiestético edificio oxidado a orillas del río Anacostia ya no existe, en su mayor parte. Aún quedan algunas estructuras de hormigón en pie, pero ya no está el enorme monstruo metálico que ha permanecido prácticamente vacío desde que el DC United jugó allí su último partido en 2017.

El 6 de enero de 2025, el entonces presidente Joe Biden firmó la documentación que autorizaba a Washington D. C. a desarrollar el terreno, que había estado abandonado durante tanto tiempo. Más tarde ese mismo año, las autoridades municipales aprobaron un plan de 3.700 millones de dólares para construir un nuevo estadio para los Washington Commanders en el terreno, rodeado de desarrollo residencial y comercial.

El nuevo estadio, con capacidad para 65.000 personas, tendrá techo, lo que permitirá que el recinto albergue conciertos y eventos especiales durante todo el año.

Se espera que el proyecto, que incluye una inversión de $1.1 mil millones de fondos de los contribuyentes de la ciudad, se complete a tiempo para el primer partido en casa de los Commanders en 2030.

Los trabajadores de la construcción informaron que, si el clima acompaña, deberían tener el sitio despejado en un par de meses. Lo que una vez fue un estadio enorme se ha reducido a un agujero gigante en el suelo. Prácticamente todo el metal ha sido retirado.

El famoso busto de Robert F. Kennedy que se encontraba justo afuera de la entrada principal, en la taquilla, permanece en el sitio, afuera de la valla de construcción en el lado oeste de la zona de construcción a lo largo de la calle 22.