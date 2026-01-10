El juicio por pena de muerte federal a Luigi Mangione podría comenzar antes de fin de año

El juicio federal a Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, podría comenzar antes de fin de año, dijo un juez el viernes mientras sopesa un intento de la defensa para impedir que el gobierno convierta el caso en un caso capital.

La jueza federal de distrito Margaret Garnett afirmó que espera que el juicio de Mangione comience en diciembre —o posiblemente en enero de 2027, como sugirieron los fiscales federales— si la pena de muerte sigue en pie. De lo contrario, añadió, Mangione podría ser juzgado en octubre.

De cualquier manera, dijo Garnett, espera que la selección del jurado comience alrededor del 8 de septiembre. No se ha programado una fecha para el juicio en el caso paralelo de asesinato estatal de Mangione. La fiscalía había dicho previamente que anticipaba que el juicio estatal sería el primero.

Garnett dijo que emitiría un cronograma escrito después de mirar su calendario y revisar las notas de las conversaciones que tuvo con el coordinador del jurado del tribunal.

La jueza dijo que decidiría más adelante sobre las solicitudes de la defensa para impedir que la fiscalía solicite la pena de muerte, desestimar algunos cargos y excluir ciertas pruebas. Se programó otra audiencia previa al juicio para el 30 de enero.

Los abogados de Mangione sostienen que las autoridades perjudicaron su caso al convertir su arresto en diciembre de 2024 en un espectáculo de “película de Marvel” y al declarar públicamente su deseo de verlo ejecutado incluso antes de que fuera acusado formalmente.

Los fiscales federales afirman que los abogados de Mangione se equivocan en ambos aspectos, argumentando que la acusación de asesinato es legalmente suficiente y que la «publicidad previa al juicio, incluso cuando es intensa», difícilmente constituye una crisis constitucional. Cualquier inquietud sobre la percepción pública puede disiparse interrogando cuidadosamente a los posibles jurados sobre su conocimiento del caso, escribieron los fiscales en un expediente judicial.

Mangione se declaró inocente de los cargos federales y estatales de asesinato, que conllevan la posibilidad de cadena perpetua.

La audiencia del viernes fue el primer viaje de Mangione a la corte federal de Manhattan desde su lectura de cargos el 25 de abril .

Mangione, causa célebre para quienes se sienten molestos con la industria de los seguros médicos, volvió a atraer simpatizantes al juzgado. Algunos vestían ropa verde y portaban carteles con lemas como «Libertad para Luigi» y «Que no muera Luigi Mangione».

Mangione, vestido con un uniforme de prisión beige, se mostró atento, pero no habló ni una sola vez durante las casi tres horas que duró el proceso. Tras entrar en la sala, saludó a sus abogados principales, Karen Friedman Agnifilo y Marc Agnifilo, con un apretón de manos. Asintió mientras leía los documentos, a veces bebiendo agua de una botella de plástico.

Además del asunto de la pena de muerte, Garnett está considerando una solicitud de la defensa —similar a la de su caso estatal— para prohibir al gobierno el uso de ciertos artículos encontrados en una mochila durante su arresto. La defensa argumenta que el registro fue ilegal porque la policía aún no había obtenido una orden judicial.

Esos artículos incluyen un arma que según la policía coincidía con la utilizada para matar a Thompson y un cuaderno en el que Mangione supuestamente describió su intención de «golpear» a un ejecutivo de seguros de salud.

Garnett dijo que no está dispuesta a celebrar una audiencia separada sobre la cuestión de las pruebas, como la del mes pasado, que duró tres semanas en el caso estatal de asesinato de Mangione. El juez de ese caso dijo que no emitirá su fallo hasta mayo.

Los fiscales sostienen que la policía estaba justificada al registrar la mochila para asegurarse de que no hubiera objetos peligrosos y que el arma, el cuaderno y otras pruebas se habrían encontrado de todos modos.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 mientras se dirigía a un hotel de Manhattan para la conferencia anual de inversionistas de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a un hombre armado y enmascarado disparándole por la espalda. La policía afirma que las municiones tenían escritos «retrasar», «negar» y «deponer», imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

Mangione, de 27 años, descendiente de una familia adinerada de Maryland y educado en la Ivy League, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unas 230 millas (unos 370 kilómetros) al oeste de Manhattan.

Ya ha logrado reducir su caso estatal. En septiembre, un juez desestimó los cargos de terrorismo de Estado en su contra.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el año pasado que estaba ordenando a los fiscales federales solicitar la pena de muerte, declarando que la pena capital estaba justificada por un “asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos”.

Los abogados de Mangione argumentan que el anuncio de Bondi, seguido de publicaciones en Instagram y una aparición en televisión, demostró que la decisión se basó en criterios políticos, no en méritos. Sus comentarios contaminaron el proceso del gran jurado que culminó en su acusación unas semanas después, afirmaron.