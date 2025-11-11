La Corte Suprema rechaza la petición de revocar su decisión que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país

El lunes, la Corte Suprema rechazó un llamado a revocar su histórica decisión que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

Los magistrados, sin hacer comentarios, rechazaron la apelación de Kim Davis , la ex secretaria judicial de Kentucky que se negó a expedir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo tras el fallo del Tribunal Supremo en el caso Obergefell contra Hodges en 2015.

Davis había estado tratando de que el tribunal revocara una orden de un tribunal inferior que la obligaba a pagar 360.000 dólares en concepto de daños y perjuicios y honorarios de abogados a una pareja a la que se le había denegado una licencia de matrimonio.

Sus abogados invocaron repetidamente las palabras del juez Clarence Thomas, quien, entre los nueve jueces, fue el único que pidió la anulación del fallo sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Thomas fue uno de los cuatro magistrados disidentes en 2015. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el magistrado Samuel Alito son los otros disidentes que forman parte del tribunal en la actualidad.

Roberts no se ha pronunciado sobre el tema desde que redactó su voto particular en el caso. Alito ha seguido criticando la decisión, pero recientemente declaró que no abogaba por su revocación.

La jueza Amy Coney Barrett, que no formaba parte del tribunal en 2015, ha dicho que hay ocasiones en que el tribunal debe corregir errores y revocar decisiones, como lo hizo en el caso de 2022 que puso fin al derecho constitucional al aborto .

La presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, Kelley Robinson, elogió la decisión de los magistrados de no intervenir. «La Corte Suprema dejó claro hoy que negarse a respetar los derechos constitucionales de los demás tiene consecuencias», declaró Robinson.

Davis atrajo la atención nacional hacia el condado de Rowan, en el este de Kentucky, cuando rechazó a parejas del mismo sexo, alegando que su fe le impedía acatar el fallo del Tribunal Supremo. Desafió las órdenes judiciales de expedir las licencias hasta que un juez federal la encarceló por desacato en septiembre de 2015.

Fue puesta en libertad después de que su personal expidiera las licencias en su nombre, pero eliminando su nombre del formulario. Posteriormente, la legislatura de Kentucky promulgó una ley que eliminaba los nombres de todos los secretarios de condado de las licencias de matrimonio estatales.

Davis perdió su intento de reelección en 2018.