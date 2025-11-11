Hombre acusado de disparar durante los disturbios en el Capitolio fue arrestado por cargos de secuestro y agresión sexual

Un hombre acusado de disparar un arma al aire durante el ataque de una turba al Capitolio de Estados Unidos ha sido arrestado bajo cargos de haber secuestrado y agredido sexualmente a una mujer en Utah más de dos años antes de los disturbios del 6 de enero de 2021, según las autoridades y documentos judiciales recientemente desclasificados.

John Emanuel Banuelos, de 40 años, fue arrestado en Illinois el mes pasado en virtud de una orden de arresto emitida por el condado de Salt Lake, Utah. El lunes permanecía detenido en el condado de Cook, Illinois, según informó un portavoz de la oficina del sheriff del condado . El portavoz desconocía si Banuelos contaba con un abogado.

Banuelos, residente de Summit, Illinois, fue arrestado en marzo de 2024 por cargos de delitos graves y menores relacionados con el asedio al Capitolio. Según el FBI, un video de vigilancia captó a Banuelos escalando un andamio frente al Capitolio antes de sacar un arma de la cintura y disparar dos tiros al aire.

Los cargos presentados contra Banuelos el 6 de enero fueron anulados por el acto de clemencia sin precedentes del presidente Donald Trump en enero. El primer día de su segundo mandato, Trump indultó, conmutó las penas de prisión u ordenó el sobreseimiento de los casos de las más de 1.500 personas acusadas de delitos relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos .

Banuelos aludió a la posibilidad de indultos masivos para los alborotadores del Capitolio durante su comparecencia ante el juez en mayo de 2024 en Washington, D.C.

“Bueno, el presidente Trump estará en el cargo dentro de seis meses, así que no me preocupa”, dijo después de que un juez le advirtiera que estaba “en demasiados problemas como para estar bromeando” durante la audiencia, según una transcripción .

Otros acusados ​​de participar en los disturbios del Capitolio han enfrentado cargos penales no relacionados desde los indultos de Trump. Un hombre arrestado en junio de 2023 con armas y municiones cerca de la casa del expresidente Barack Obama también fue acusado de asaltar el Capitolio. El hombre, Taylor Taranto, estuvo encarcelado durante más de 22 meses antes de que un juez lo sentenciara el mes pasado a la pena ya cumplida.

En Utah, Banuelos enfrenta cargos por delitos graves de secuestro agravado y agresión sexual agravada, según documentos judiciales desclasificados el jueves pasado.

Una mujer declaró a la policía que Banuelos la drogó y la agredió sexualmente durante más de 12 horas en junio de 2018, después de que él la abordara en una estación de tren y la invitara a una fiesta en su casa. Según consta en la denuncia judicial, la mujer afirmó que Banuelos también la golpeó en la cara, la estranguló y la amenazó de muerte.

“La víctima relató que el día que conoció al acusado fue el primer día que experimentó la falta de vivienda, y que estaba asustada y vulnerable”, dice un informe policial.

Hace aproximadamente tres meses, las pruebas de ADN vincularon a Banuelos con la agresión a la mujer, según la policía. Banuelos ha sido arrestado más de veinticuatro veces en Illinois y Utah, informó la policía.