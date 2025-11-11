Los retrasos en la Ley GI dejan a miles de personas sin cobrar y en riesgo de desahucio

Más de 75.000 estudiantes que dependen de los beneficios del GI Bill todavía están esperando los pagos o solo han recibido pagos parciales este semestre.

Este problema está afectando a familias de todo el país, incluyendo la región de Washington D.C., que alberga una de las mayores concentraciones de familias militares.

Según el Programa de Asistencia para Sobrevivientes de Tragedias (TAPS, por sus siglas en inglés), las demoras comenzaron en agosto, cuando una falla tecnológica interrumpió el nuevo sistema de procesamiento de reclamaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos. Si bien el problema se originó antes del cierre del gobierno, este ha agravado la situación al ralentizar el procesamiento de pagos e interrumpir el acceso a las líneas telefónicas de ayuda.

Jonathan Mackey, estudiante de último año de la Universidad del Sudeste de Luisiana e hijo único sobreviviente de un militar caído en combate, dijo que lleva meses recibiendo un salario inferior al que le corresponde.

“He hecho todo lo que debía: obtener mi certificación, trabajar a tiempo completo, comunicarme varias veces con mi escuela sobre el tema; sin embargo, el cierre aún me mantiene en vilo desde septiembre, con meses de incertidumbre. Esto ha aumentado mi estrés financiero y afecta mi capacidad para concentrarme en mis estudios”, dijo Mackey.

Las prestaciones del Capítulo 35 de la ley ayudan a los cónyuges e hijos de militares discapacitados, capturados o fallecidos. Para muchas familias, estos pagos son esenciales para cubrir la matrícula, el alquiler, la alimentación y otros gastos básicos.

Si bien Mackey es de Luisiana, Ashlynne Haycock-Lohmann, directora de asuntos gubernamentales y legislativos de TAPS, dijo que la región de DC es una de las más afectadas por las demoras.

Dijo que el norte de Virginia es uno de los lugares con mayor concentración de familias de militares supervivientes del país.

“Dado que Washington D.C. tiene uno de los costos de vida más altos del país, es increíblemente difícil cuando los estudiantes no pueden pagar el alquiler y las facturas durante estos tiempos tan conflictivos”, dijo Haycock-Lohmann.

Según ella, el grupo de defensa con sede en Arlington, Virginia, ha recibido quejas de estudiantes que están siendo amenazados con el desalojo y la expulsión de clases debido a la falta de pago.

Si bien los beneficiarios del Capítulo 35 se encuentran entre los más afectados, los defensores afirman que los estudiantes que utilizan otros programas educativos de la VA, incluidos los beneficios de la Ley GI posterior al 11 de septiembre y los beneficios de preparación y empleo para veteranos, también han reportado problemas de pago.

En un comunicado, Pete Kasperowicz, secretario de prensa del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, dijo que los pagos del Capítulo 35 están retrasados ​​debido a un cambio a un nuevo sistema de reclamaciones, un alto volumen de inscripciones en otoño y lo que él llamó el “cierre del gobierno por parte de los demócratas”.

Dijo que a los estudiantes se les pagará la totalidad del importe, pero que la resolución del problema podría demorarse hasta finales de noviembre o principios de diciembre.

Los defensores afirmaron que las demoras están dificultando especialmente las cosas en áreas de alto costo y piden una mejor comunicación y una acción más rápida por parte del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA).

“No podemos permitir que las familias de nuestros sobrevivientes vivan en la incertidumbre constante de si el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) les pagará. Estos beneficios están garantizados y asignados”, declaró Haycock-Lohmann. “El VA necesita encontrar una solución a largo plazo para su tecnología, porque no podemos seguir así”.

Haycock-Lohmann instó a los estudiantes afectados a ponerse en contacto con el Programa de Asistencia para Sobrevivientes de Tragedias para obtener ayuda para presentar solicitudes de indemnización por dificultades económicas y para orientarse en el sistema.