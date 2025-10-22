Agentes de inmigración que realizaban redadas en la famosa Canal Street de NY se enfrentaron a manifestantes

Una redada de control de inmigración dirigida a vendedores ambulantes en la famosa Canal Street de la ciudad de Nueva York se tornó caótica el martes por la tarde, cuando transeúntes y manifestantes confrontaron a los agentes federales e intentaron bloquearles el paso.

El enfrentamiento entre los agentes y cientos de neoyorquinos enojados tuvo lugar a lo largo de una concurrida calle comercial que desde hace tiempo ha sido el centro del mercado no tan clandestino de la ciudad para imitaciones de bolsos, relojes, perfumes y gafas de sol de diseño, además de teléfonos y otros productos electrónicos.

Un reportero de Associated Press observó a docenas de agentes federales mientras realizaban uno de varios arrestos en el área, deteniendo a un vendedor ambulante que parecía estar vendiendo fundas para teléfonos inteligentes con diseños llamativos.

Un contingente de manifestantes rodeó a los oficiales enmascarados e intentó impedir que su vehículo se alejara mientras gritaban “ICE fuera de Nueva York” y otros cánticos.

Los agentes, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Patrulla Fronteriza y otras oficinas federales, amenazaron a los manifestantes con gas pimienta antes de detener a varios de ellos.

También llegaron agentes federales adicionales, armados con equipo de combate y portando armas largas, con un vehículo táctico militar conocido como BearCat y realizaron arrestos adicionales.

Un portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional afirmó que la operación fue coordinada por el Departamento de Operaciones de Deportación y Control de Inmigración (ICE). Un portavoz del ICE y del Departamento de Operaciones de Deportación y Control de Inmigración (ICE) no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios.