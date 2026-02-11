La administración Trump retira una bandera arcoíris en el Monumento Nacional Stonewall

El gobierno de Trump dejó de izar la bandera arcoíris en el Monumento Nacional Stonewall , lo que enfureció a los activistas que ven el cambio como un golpe simbólico al primer monumento nacional del país a la historia LGBTQ+.

La bandera multicolor, uno de los emblemas más conocidos del mundo de los derechos LGBTQ+ , fue retirada discretamente en los últimos días de un asta en el sitio administrado por el Servicio de Parques Nacionales, ubicado en un pequeño parque en Greenwich Village, Manhattan. Está frente al Stonewall Inn , el bar gay donde la rebelión de los clientes contra una redada policial contribuyó a catalizar el movimiento moderno por los derechos LGBTQ+ .

El Servicio de Parques afirmó que simplemente cumple con las directrices recientes que aclaran las políticas de banderas establecidas desde hace tiempo y las aplica de manera consistente. Un memorando del Servicio de Parques del 21 de enero limita en gran medida a la agencia a ondear las banderas de Estados Unidos, del Departamento del Interior y de prisioneros de guerra y desaparecidos en acción.

Los activistas por los derechos LGBTQ+, incluida Ann Northrop, no aceptan la explicación.

«Es simplemente una bofetada repugnante en la cara», dijo por teléfono el martes mientras defensores y miembros del Concejo Municipal planeaban manifestaciones, y algunos funcionarios municipales y estatales prometieron izar la bandera nuevamente.

Uno de ellos, el presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, calificó la destitución de «mezquina y vengativa».

“En cierto modo, retirar una bandera parece, supongo, extremadamente trivial. Pero el simbolismo de hacerlo aquí en Stonewall es lo que resulta tan profundamente decepcionante y aterrador”, dijo Hoylman-Sigal, demócrata y la primera persona abiertamente LGBTQ+ en ocupar su cargo. La Asociación de Conservación de Parques Nacionales, un grupo de defensa de los parques, también afirmó que la bandera formaba parte de la historia del monumento y debía permanecer allí.

Una bandera arcoíris aún luce en un mástil municipal justo afuera del parque, y otras más pequeñas ondean a lo largo de la cerca. Sin embargo, los defensores lucharon durante años para ver la bandera ondear en alto todos los días en propiedad federal, y la consideraron un importante gesto de reconocimiento cuando se izó por primera vez en 2019 .

“Por eso izamos la bandera: queríamos la aprobación nacional para convertirlo en parque nacional”, dijo Northrop, copresentadora del programa semanal de noticias por cable “GAY USA”. Habló en una ceremonia dedicada a la bandera en el monumento en 2017.

La bandera es el último punto de discordia entre los activistas LGBTQ+ y las administraciones del presidente Donald Trump por el monumento Stonewall, que el expresidente demócrata Barack Obama creó en 2016. Los activistas se irritaron cuando, durante la primera administración del republicano Trump, el servicio de parques mantuvo una distancia burocrática respecto al izamiento de la bandera arcoíris en el asta de la ciudad.

Luego, poco después de que Trump regresara al cargo el año pasado y declarara que su administración reconocería solo dos géneros, el gobierno eliminó las referencias verbales a las personas transgénero del sitio web del servicio de parques para el monumento de Stonewall.

Mientras tanto, la administración Trump ha revisado más ampliamente los materiales interpretativos en parques nacionales, museos y lugares emblemáticos y se ha esforzado por eliminar o alterar las descripciones que, en opinión del gobierno, «menosprecian inapropiadamente a los estadounidenses del pasado o de la vida actual».

El servicio de parques no respondió el martes preguntas específicas sobre el sitio de Stonewall y la política de banderas, incluyendo si se retiraron banderas de otros parques.

“El Monumento Nacional Stonewall continúa preservando e interpretando la importancia histórica del sitio a través de exhibiciones y programas”, dijo la agencia en un comunicado.