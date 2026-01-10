La administración Trump no puede bloquear el cuidado infantil y otros fondos para programas en 5 estados por ahora

Un juez federal dictaminó el viernes que la administración del presidente Donald Trump no puede bloquear por ahora el flujo de dinero federal para subsidios de cuidado infantil y otros programas destinados a apoyar a los niños necesitados y sus familias a cinco estados liderados por demócratas.

Los estados de California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York argumentaron que la política anunciada el martes para congelar los fondos de tres programas de subvenciones les está afectando de inmediato y generando un caos operativo. En documentos judiciales y una audiencia celebrada el viernes, los estados argumentaron que el gobierno no tenía ninguna razón legal para retener el dinero.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dijo que estaba pausando la financiación porque tenía «razones para creer» que los estados estaban otorgando beneficios a personas que estaban en el país ilegalmente, aunque no proporcionó evidencia ni explicó por qué se estaba enfocando en esos estados y no en otros.

Los programas son el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, que subsidia el cuidado infantil para niños de familias de bajos ingresos; el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que brinda asistencia en efectivo y capacitación laboral; y la Subvención en Bloque para Servicios Sociales, un fondo más pequeño que proporciona dinero para una variedad de programas.

El juez de distrito estadounidense Arun Subramanian, quien fue nominado para el cargo por el expresidente Joe Biden, no se pronunció sobre la legalidad de la congelación de fondos, pero dijo que los cinco estados habían alcanzado un umbral legal «para proteger el status quo» durante al menos 14 días mientras se presentan los argumentos en el tribunal.

El gobierno había solicitado grandes cantidades de datos de los cinco estados, incluidos los nombres y números de Seguro Social de todos los que recibieron beneficios de algunos de los programas desde 2022.

Los estados argumentan que la iniciativa es inconstitucional y tiene como objetivo perseguir a los adversarios políticos de Trump en lugar de erradicar el fraude en los programas gubernamentales, algo que los estados dicen que ya hacen.

Jessica Ranucci, abogada de la Fiscalía General de Nueva York, declaró en la audiencia del viernes, realizada por teléfono, que al menos cuatro estados ya habían sufrido retrasos en el pago de fondos tras solicitarlos. Añadió que si los estados no consiguen fondos para el cuidado infantil, habrá incertidumbre inmediata para los proveedores y las familias que dependen de los programas.

Kamika Shaw, abogada del gobierno federal, dijo que entendía que el dinero no había dejado de fluir a los estados.