La administración Trump inicia una investigación sobre los estados que exigen que el seguro médico cubra el aborto

El gobierno de Trump ha iniciado investigaciones en 13 estados que exigen que los planes de seguro médico regulados por el estado cubran el aborto .

Estas investigaciones son el último episodio de una larga disputa entre los partidos políticos sobre cómo interpretar una disposición, conocida como la Enmienda Weldon, que se incluye cada año en las leyes federales de gasto. Dicha enmienda prohíbe a los estados discriminar a las entidades de salud que no brindan, cubren o remiten pacientes para abortos.

Cuando el demócrata Joe Biden era presidente, la oficina de derechos civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. afirmó que la disposición no se aplicaba a los empleadores ni a otros patrocinadores de la atención médica. La administración Trump declaró este año que sí se aplica.

La administración afirma que esto podría poner en riesgo la ley a los estados con requisitos de cobertura de aborto, ya que podrían no permitir que los empleadores u otros proveedores de atención médica opten por no participar. Indicó que está enviando cartas para recabar más información de esos estados.

La oficina de derechos civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) inició las investigaciones «para abordar el presunto desprecio o la confusión de ciertos estados respecto al cumplimiento de la Enmienda Weldon», declaró la directora de la oficina, Paula M. Stannard, en un comunicado.

“Según la Enmienda Weldon, las entidades de atención médica, como las aseguradoras y los planes de salud, están protegidas contra la discriminación estatal por no pagar o no brindar cobertura para abortos que vayan en contra de la conciencia. Punto”, dijo Stannard.

Los estados con requisitos de cobertura son California, Colorado, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington. Todos, excepto Vermont, tienen gobernadores demócratas.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el jueves que defenderá las políticas de su estado.

“Nueva Jersey exige que los planes de seguro médico cumplan con todas las leyes aplicables, incluida la protección de la libertad reproductiva de las mujeres. Por lo tanto, la última ‘investigación’ de Donald Trump no es más que una búsqueda indiscriminada que malgasta el dinero de los contribuyentes”, afirmó.

La Enmienda Weldon es una de una serie de disposiciones conocidas como leyes de conciencia, que brindan protección legal a las personas y entidades de atención médica que optan por no brindar abortos u otros tipos de atención debido a objeciones religiosas o morales.

En los años transcurridos desde su promulgación en 2005, ha habido un «giro partidista» en la amplitud o restricción de su interpretación, dependiendo del partido que esté en el poder, según Mary Ziegler, profesora de derecho en la Universidad de California, Davis.

Ziegler afirmó que el hecho de que los empleadores y los patrocinadores de planes no se mencionen entre las entidades de atención médica en el texto de la Enmienda Weldon podría dar a los demócratas una ventaja en su interpretación, pero la cuestión aún no se ha resuelto en los tribunales.

Elizabeth Sepper, profesora de derecho en la Universidad de Texas en Austin, dijo que la ambiciosa propuesta política de la Heritage Foundation, conocida como Proyecto 2025, pedía que la administración entrante de Trump retuviera los fondos de Medicaid para los estados que violaran la Enmienda Weldon.

“Lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de una promesa hecha a la derecha religiosa”, dijo.

En 2020, la primera administración del presidente Donald Trump decidió retener los fondos federales para la atención médica de California por lo que interpretó como una violación de la Enmienda Weldon, pero la administración Biden asumió el cargo al año siguiente y revirtió la decisión.