Dentista acusado de delitos sexuales

Un dentista del condado de Montgomery, Maryland, ha sido arrestado y acusado de agredir sexualmente al menos a dos de sus pacientes, y la policía afirma que podría haber más víctimas.

La policía del condado de Montgomery informó que, a principios de marzo, una paciente del dentista de Silver Spring, el Dr. Ermias Semaie, se puso en contacto con la policía para denunciar que había sido agredida sexualmente por él en dos ocasiones distintas durante procedimientos realizados en su consultorio.

Declaró a la policía que no había ningún higienista dental en la habitación en el momento de las agresiones.

Cuando la policía investigaba a Semaie, la investigación reveló que una víctima anterior lo había denunciado ante la Junta Estatal de Examinadores Dentales de Maryland en 2018. Su licencia fue suspendida y se le impuso un período de libertad condicional.

La policía indicó que en ese momento no se presentaron cargos penales.

El jueves , Semaie fue arrestado y acusado de múltiples delitos sexuales de cuarto grado y agresión de segundo grado. Posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza.

La policía indicó que cree que podría haber más víctimas. Se ruega a cualquier persona que tenga información que llame al 240-773-5050.