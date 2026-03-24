Fiscales demandan a Gobierno de Trump por condiciones para acceder a fondos de Agricultura

Una coalición de 21 fiscales demócratas presentó este lunes una demanda contra el Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA en inglés) para bloquear las condiciones «vagas e ilegales» de financiación que ha impuesto esa agencia a los estados, que según alegan, ponen en peligro millones de dólares de fondos para diversos programas.

Según alegan, la agencia ha amenazado con severas sanciones si los estados no cumplen con las condiciones de financiación relacionadas con inmigración, diversidad, equidad e inclusión, e identidad de género, las que, aseguran, no guardan relación con el propósito de los fondos.

Los fiscales aseguran que las condiciones impugnadas requieren que los beneficiarios certifiquen el cumplimiento «con todas las leyes, regulaciones y políticas federales contra la discriminación aplicables durante la vigencia de la adjudicación federal».

Sin embargo, argumentan, las condiciones impuestas este año por el Gobierno del presidente Donald Trump no especifican el conjunto de «políticas’ incluidas, ni siquiera confirman si la certificación se limita a las políticas existentes actualmente».

«El USDA ha interpuesto ahora obstáculos inconstitucionales e ilegales entre los programas creados por el Congreso y los estados que dependen de ellos, amenazando el apoyo nutricional crítico, la investigación agrícola vital y la seguridad de nuestra cadena alimentaria nacional y de las comunidades», argumentan al tribunal en la demanda, presentada en la corte federal para el distrito de Masaschusetts.

«La Constitución de los Estados Unidos exige más al USDA»,

La cláusula de gasto, detallan, requiere que cualquier condición de financiación se comunique con la claridad suficiente «para que pueda ser aceptada de manera consciente y voluntaria, y prohíbe las condiciones coercitivas que ponen una pistola en la sien de los beneficiarios que no pueden prescindir de fondos críticos».

«Como el propio Departamento de Agricultura lo describe, los programas del USDA sirven a ‘nuestras familias y comunidades más vulnerables’, y su escala y alcance ‘es vasto, y su misión, crítica’. Por ejemplo, casi 30 millones de niños -incluyendo el 71% de los niños en escuelas primarias- participan en el programa de almuerzos escolares», destacan además entre sus argumentos.

Señalaron además al tribunal que las condiciones Impugnadas no pueden aplicarse a los muchos programas que están sujetos a estatutos y regulaciones específicos que no pueden ser enmendados o modificados por un simple plumazo de la Secretaria de Agricultura.

«Debido a que el USDA ha impuesto requisitos más allá de lo permitido por dichos estatutos y regulaciones, la acción es contraria a la ley», afirman.