Avión militar estadounidense de reabastecimiento se estrella en Irak

Un avión militar estadounidense de reabastecimiento de combustible se estrelló en Irak y se están realizando esfuerzos de rescate, dijo el jueves el Comando Central de Estados Unidos.

El avión KC-135 era parte de la operación contra Irán , pero el accidente no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo, dijo el ejército en un comunicado.

El Comando Central de EE. UU., que supervisa Oriente Medio, declaró que dos aeronaves estuvieron involucradas, una aterrizó sin problemas y la otra se estrelló en el oeste de Irak. Describió esta última como una pérdida.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir la situación, dijo que el otro avión involucrado también era un avión cisterna KC-135.

“Se proporcionará más información a medida que evolucione la situación”, declaró el Comando Central en un comunicado. “Solicitamos paciencia para recopilar más detalles y brindar mayor claridad a las familias de los militares”.

No quedó claro de inmediato si hubo víctimas. Tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtieron que la guerra contra Irán probablemente se cobrará más vidas estadounidenses antes de que concluya.

El avión cisterna es la cuarta aeronave reconocida públicamente que se estrella en el marco de las operaciones militares estadounidenses contra Irán. La semana pasada, el ejército confirmó que tres aviones de combate estadounidenses fueron derribados por error por fuego amigo kuwaití.

Los seis miembros de la tripulación se eyectaron sanos y salvos de los F-15E Strike Eagles y se encuentran en condición estable tras ser recuperados, dijo Estados Unidos.

Siete soldados estadounidenses han muerto en combate durante la guerra contra Irán hasta la fecha. Seis de ellos murieron cuando un dron iraní impactó un centro de operaciones en un puerto civil de Kuwait. El séptimo falleció tras resultar herido durante un ataque a la Base Aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita.

Unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, incluidos ocho de gravedad, dijo el Pentágono a principios de esta semana.