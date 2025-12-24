La administración Trump busca reformar el sistema de otorgamiento de visas H-1B y poner fin al sistema de lotería

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el martes que estaba reemplazando su antiguo sistema de lotería para visas de trabajo H-1B con un nuevo enfoque que prioriza a los trabajadores extranjeros calificados y mejor pagados.

El cambio sigue a una serie de acciones de la administración Trump destinadas a reformular un programa de visas que, según los críticos, se ha convertido en un conducto para trabajadores extranjeros dispuestos a trabajar por un salario más bajo, pero que, según sus partidarios, impulsa la innovación.

“El actual proceso de selección aleatoria de registros H-1B fue explotado y abusado por empleadores estadounidenses que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios más bajos que los que pagarían a los trabajadores estadounidenses”, dijo el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Matthew Tragesser.

A principios de este año, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que impone una tarifa anual de $100,000 para la visa H-1B a trabajadores altamente calificados, la cual está siendo impugnada en los tribunales. El presidente también implementó una visa «tarjeta dorada» de $1 millón como vía para obtener la ciudadanía estadounidense para personas adineradas.

Un comunicado de prensa que anuncia la nueva norma dice que está “en línea con otros cambios clave que ha realizado la administración, como la Proclamación Presidencial que requiere que los empleadores paguen $100,000 adicionales por visa como condición de elegibilidad”.

Históricamente, las visas H-1B se han otorgado mediante un sistema de lotería. Este año, Amazon fue, por mucho, el principal beneficiario, con más de 10,000 visas aprobadas, seguido de Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple y Google. California tiene la mayor concentración de trabajadores H-1B.

El nuevo sistema implementará un proceso de selección ponderado que aumentará la probabilidad de que las visas H-1B se asignen a trabajadores extranjeros más cualificados y mejor remunerados, según el comunicado de prensa del martes. Entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y se aplicará a la próxima temporada de registro de visas H-1B, sujeta a la limitación horaria.

Quienes apoyan el programa H-1B afirman que es una vía importante para contratar personal sanitario y docente. Afirman que impulsa la innovación y el crecimiento económico en Estados Unidos y permite a los empleadores cubrir puestos en áreas especializadas.

Los críticos argumentan que las visas suelen destinarse a puestos de nivel inicial en lugar de a puestos directivos que requieren habilidades especializadas. Si bien el programa busca evitar la supresión salarial o el desplazamiento de trabajadores estadounidenses, los críticos afirman que las empresas pueden pagar salarios más bajos clasificando los puestos en los niveles de calificación más bajos, incluso cuando los trabajadores contratados tienen más experiencia.

El número de nuevas visas emitidas anualmente está limitado a 65.000, más 20.000 adicionales para personas con un título de maestría o superior.