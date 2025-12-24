Venezuela busca criminalizar incautaciones de petroleros mientras Trump presiona a Maduro

— El parlamento de Venezuela aprobó el martes una medida que penaliza una amplia gama de actividades que pueden obstaculizar la navegación y el comercio en el país sudamericano, como la incautación de buques petroleros .

El proyecto de ley —presentado, debatido y aprobado en dos días en la Asamblea Nacional— surge tras la incautación este mes por parte de fuerzas estadounidenses de dos petroleros que transportaban petróleo venezolano en aguas internacionales. Estas incautaciones son la estrategia más reciente de la campaña de presión de cuatro meses del presidente estadounidense Donald Trump contra el líder venezolano Nicolás Maduro.

Los petroleros son parte de lo que la administración Trump ha dicho que es una flota que Venezuela utiliza para evadir las sanciones económicas de Estados Unidos.

La asamblea unicameral, controlada por el partido gobernante de Venezuela, no publicó el martes los borradores ni la versión final de la medida. Sin embargo, según se leyó en el pleno, el proyecto de ley prevé multas y penas de prisión de hasta 20 años para quien promueva, solicite, apoye, financie o participe en actos de piratería, bloqueos u otros actos ilegales internacionales contra entidades comerciales que operan con el país sudamericano.

La oposición política de Venezuela, incluida la premio Nobel de la Paz María Corina Machado , ha expresado su apoyo a la política de Trump hacia Venezuela, incluida la incautación de petroleros.

El proyecto de ley, que ahora espera la firma de Maduro, también instruye al Poder Ejecutivo a crear “incentivos y mecanismos de protección económica, comercial y de otro tipo” para entidades nacionales o extranjeras que realicen negocios con Venezuela en caso de actividades de piratería, bloqueo marítimo u otros actos ilícitos.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó el sábado un buque con bandera panameña llamado Centuries, que según las autoridades formaba parte de la flota que transportaba cargamento sancionado. Con la ayuda de la Armada de Estados Unidos, el 10 de diciembre incautó un petrolero ilegal llamado Skipper. Este buque estaba registrado en Panamá.

Trump, tras esa primera incautación, afirmó que Estados Unidos implementaría un «bloqueo» a Venezuela. Ha reiterado que los días de Maduro en el poder están contados.

«Si quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerse el duro», dijo Trump sobre Maduro el lunes mientras se tomaba un descanso de sus vacaciones en Florida para anunciar planes para que la Armada construya un nuevo y gran buque de guerra .