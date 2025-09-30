Juez suspende plan de administración Trump de eliminar cientos de empleos en Voice of America

Un juez federal acordó el lunes suspender temporalmente el plan del gobierno de Trump de eliminar cientos de empleos en la agencia que supervisa Voice of America, la emisora ​​financiada por el gobierno y fundada para contrarrestar la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El juez de distrito estadounidense Royce Lamberth, en Washington, D.C., dictaminó el martes que la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAMM) no puede implementar una reducción de personal que elimine 532 puestos de trabajo de empleados gubernamentales a tiempo completo. Estos empleados representan la gran mayoría de su plantilla restante.

Kari Lake, directora ejecutiva interina de la agencia, anunció a finales de agosto que los recortes de personal entrarían en vigor el martes. Sin embargo, el fallo del juez mantiene el statu quo en la agencia hasta que se pronuncie sobre la moción subyacente de los demandantes para bloquear la reducción de personal.

Lamberth dictaminó previamente que la administración republicana del presidente Donald Trump debe restaurar la programación de la VOA a niveles acordes con su mandato legal de «servir como una fuente de noticias confiable y fidedigna». También impidió que Lake destituyera a Michael Abramowitz como director de la VOA.