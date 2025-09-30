Anuncian el cierre de la prisión de Jessup y el traslado de reclusos y trabajadores

Los funcionarios estatales dijeron el lunes que cerrarán la Institución Correccional de Maryland, de 44 años de antigüedad, en Jessup, citando el costo prohibitivo de renovar las instalaciones del condado de Anne Arundel.

Más de 700 reclusos y cientos de empleados (el centro cuenta con un presupuesto de 308 plazas) serán transferidos a otras instalaciones antes del cierre previsto de MCI-Jessup para junio de 2026. Se prevé que el cierre del centro ahorre aproximadamente 21 millones de dólares en gastos operativos anuales, según un comunicado emitido el lunes por la tarde por el gobernador demócrata Wes Moore.

“MCI-J ha sobrepasado hace tiempo su vida útil y nos negamos a postergar el problema”, declaró Moore. “Nuestro plan para cerrar esta instalación ahorrará dinero a los contribuyentes, aliviará la presión sobre nuestro dedicado y trabajador personal penitenciario, y honrará el compromiso del estado de tratar con humanidad a todos los habitantes de Maryland, incluidas las personas encarceladas”.

El centro, inaugurado en 1981, es de mediana seguridad y alberga a 709 reclusos. La prisión era un anexo de la Casa Correccional de Maryland, que cerró en 2007.

Moore, en el comunicado que anuncia el cierre, dijo que “la subinversión prolongada en mantenimiento rutinario y preventivo ha contribuido a la degradación de los edificios y la infraestructura en todas las instalaciones”.

Las autoridades informaron que los edificios de la instalación presentan problemas de cimentación. Otros presentan problemas de drenaje. La renovación de la propiedad, que incluye la nivelación, el asfalto, las mejoras de plomería y electricidad, y el techado, podría costar 200 millones de dólares y tardar años en completarse, según la declaración de Moore.

La decisión de cerrar la prisión es “un paso adelante fiscalmente responsable para nuestro estado”, según el Secretario de Servicios Generales de Maryland, Atif Chaudhry.

“Al cerrar MCI-J, estamos ahorrando a los contribuyentes de Maryland cientos de millones de dólares en costos evitables a largo plazo y reorientando nuestros recursos hacia soluciones correccionales más sostenibles”, dijo Chaudhry en el comunicado.

Los servicios que incluyen educación básica para adultos, equivalencia de diploma de escuela secundaria, educación especial, programas de formación profesional, preparación laboral, liberación laboral, obras de seguridad pública y programas de aprendizaje se trasladarán a otras instalaciones, junto con programas de educación postsecundaria de la Universidad de Baltimore, la Universidad de Georgetown, Goucher College, Bowie State University y Wor-Wic Community College.

La consolidación de las instalaciones permitirá al estado redistribuir personal a otras prisiones.

El Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales ha enfrentado durante mucho tiempo la falta de personal, lo que ha provocado un aumento de horas extras y problemas de seguridad. La prisión de Jessup cuenta con un presupuesto de 308 empleados.

“Un personal adecuado es sinónimo de seguridad proactiva”, declaró Carolyn J. Scruggs, secretaria del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland. “Al trasladar personal a instalaciones cercanas, no solo brindaremos la cobertura necesaria para prevenir incidentes y hacer que nuestras instalaciones sean más seguras, sino que también minimizaremos el costoso, constante y agotador ciclo de horas extras obligatorias, mejoraremos la moral y reduciremos el agotamiento”.

Moore dijo que el estado trabajará con la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, el sindicato que representa al personal de la prisión, durante el proceso de cierre.

Como parte del esfuerzo por cerrar la prisión, los reclusos serán trasladados por fases. En la primera fase, se trasladará primero a los reclusos mayores que cumplen cadena perpetua, así como a las personas con discapacidad que requieren alojamiento según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Posteriormente, otros serán trasladados a otras prisiones estatales, como la Institución Correccional de Maryland en Hagerstown, la Institución Correccional de Roxbury en Hagerstown y la Institución Correccional North Branch en Cumberland. El traslado se realizará según las necesidades de seguridad individuales, según el comunicado.

Una vez cerrados, los edificios serán cerrados y acondicionados para el invierno, con un costo aproximado de $1.5 millones. Moore afirmó que el estado decidirá el futuro de la propiedad más adelante.