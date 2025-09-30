YouTube pagará 24,5 millones de dólares para resolver la demanda por la suspensión de la cuenta de Trump

YouTube de Google acordó pagar 24,5 millones de dólares para resolver una demanda que el presidente Donald Trump presentó después de que el sitio de videos suspendiera su cuenta tras los ataques del 6 de enero de 2021 al Capitolio después de las elecciones que lo llevaron a dejar la Casa Blanca durante cuatro años.

El acuerdo del caso, que lleva más de cuatro años en trámite, destina 22 millones de dólares a Trump para contribuir al Fondo para el National Mall y la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, según documentos judiciales presentados el lunes. Los 2,5 millones de dólares restantes se pagarán a otras partes involucradas en el caso, entre ellas la escritora Naomi Wolf y la Unión Conservadora Americana.

Alphabet, la empresa matriz de Google, es la tercera gran empresa tecnológica que llega a un acuerdo en una serie de demandas que Trump presentó por lo que, según él, lo amordazó injustamente después de que terminara su primer mandato como presidente en enero de 2021. Presentó casos similares contra la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, y Twitter antes de que fuera comprada por el multimillonario Elon Musk en 2022 y rebautizada como X.

Meta acordó pagar 25 millones de dólares para resolver la demanda de Trump por su suspensión de Facebook en 2021, y X acordó resolver la demanda que Trump interpuso contra Twitter por 10 millones de dólares. Cuando se presentaron las demandas contra Meta, Twitter y YouTube, los expertos legales predijeron que Trump tenía pocas posibilidades de ganar.

Tras comprar Twitter por 44.500 millones de dólares, Musk se convirtió posteriormente en un importante contribuyente a la exitosa campaña de Trump para 2024, que culminó en su reelección, y posteriormente pasó varios meses liderando una iniciativa de recorte de gastos que eliminó a miles de trabajadores de la nómina del gobierno federal antes de que ambos tuvieran una amarga disputa. Tanto el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, como el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, estuvieron entre los líderes tecnológicos que apoyaron a Trump durante su segunda investidura en enero, en una muestra de solidaridad que se interpretó ampliamente como una señal de la intención de la industria de colaborar más estrechamente con el presidente que durante su primera administración.

Mientras tanto, ABC News acordó pagar 15 millones de dólares en diciembre a la biblioteca presidencial de Trump para resolver una demanda por difamación relacionada con la afirmación inexacta del presentador George Stephanopoulos al aire de que el presidente electo había sido declarado civilmente responsable de la violación de la escritora E. Jean Carroll. Y en julio, Paramount decidió pagarle a Trump 16 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con la edición del histórico programa de noticias «60 Minutes» de CBS.

El acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad, según el documento. Google confirmó el acuerdo, pero se negó a hacer más comentarios.

Google se negó a comentar sobre los motivos del acuerdo, pero la cuenta de YouTube de Trump ha sido restaurada desde 2023. El acuerdo apenas afectará a Alphabet, que tiene un valor de mercado de casi 3 billones de dólares, un aumento de alrededor de 600 mil millones de dólares, o 25%, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

La divulgación del acuerdo se produjo una semana antes de una audiencia judicial programada para el 6 de octubre para discutir el caso con la jueza de distrito estadounidense Yvonne González-Rogers en Oakland, California.