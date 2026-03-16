Cierres y retrasos: Washington D.C., Maryland y Virginia

Escuelas públicas del condado de Anne Arundel

Otros el lunes 16/3

Debido al pronóstico de clima severo y peligroso, incluyendo posibles tornados por la tarde, todas las escuelas cerrarán 2 horas antes el lunes 16 de marzo. No habrá programas ECSE de medio día por la tarde, ni programas del Centro CAT por la tarde, ni programas JROTC. Además, todas las excursiones escolares para el lunes 16 de marzo están canceladas. Los estudiantes serán transportados a casa por las rutas habituales a la hora de salida, que será dos horas antes de lo normal. Todas las actividades fuera del horario escolar regular, incluyendo los programas magnet de jornada extendida, las actividades extracurriculares y todas las clases de la Escuela Secundaria Nocturna, estarán canceladas el lunes 16 de marzo. Para conocer el estado de las actividades patrocinadas por agencias distintas a las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel, por favor consulte con dichas agencias.