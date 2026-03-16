Cierres y retrasos: Washington D.C., Maryland y Virginia
Virginia
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas Públicas de la Ciudad de Fredericksburg
|Cerrado el lunes 16 de marzo.
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Fredericksburg estarán cerradas el lunes 16 de marzo para estudiantes y personal. Los empleados con contrato de 12 meses completarán sus horas flexibles trabajando de forma remota o en el lugar de trabajo. Todos los edificios cerrarán al mediodía del 16 de marzo. Todas las actividades extraescolares están canceladas. El personal esencial debe comunicarse con su supervisor para conocer los horarios de presentación. El motivo del cierre es un sistema meteorológico severo que se espera que atraviese nuestra región mañana. Para apoyar a las familias, se ofrecerán comidas gratuitas para recoger en cada escuela de 10:00 a 12:00. Gracias por su continua colaboración y por ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes y personal
|Escuelas públicas del condado de Prince William
|Otros el lunes 16/3.
Cierre dos horas antes.
|Escuelas públicas del condado de Stafford
|Cerrado el lunes 16/3.
Los estudiantes completan el aprendizaje remoto asincrónico. El personal trabaja a distancia.
|Nombre de la organización
|Estado
|Colegio Ambleside
|Otros el domingo 15/3.
Salida 3 horas antes debido a las inclemencias del tiempo. El transporte compartido comenzará entre las 12:10 y las 12:40
|Nombre de la organización
|Estado
|Guardería infantil Warrenton Baptist Tiny Tots
|Cerrado el lunes 16/3
Maryland
|Nombre de la organización
|Estado
|Escuelas públicas del condado de Anne Arundel
|Otros el lunes 16/3
Debido al pronóstico de clima severo y peligroso, incluyendo posibles tornados por la tarde, todas las escuelas cerrarán 2 horas antes el lunes 16 de marzo. No habrá programas ECSE de medio día por la tarde, ni programas del Centro CAT por la tarde, ni programas JROTC. Además, todas las excursiones escolares para el lunes 16 de marzo están canceladas. Los estudiantes serán transportados a casa por las rutas habituales a la hora de salida, que será dos horas antes de lo normal. Todas las actividades fuera del horario escolar regular, incluyendo los programas magnet de jornada extendida, las actividades extracurriculares y todas las clases de la Escuela Secundaria Nocturna, estarán canceladas el lunes 16 de marzo. Para conocer el estado de las actividades patrocinadas por agencias distintas a las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel, por favor consulte con dichas agencias.
|Escuelas públicas del condado de Washington
|Otros avisos: El
lunes 16 de marzo, las Escuelas Públicas del Condado de Washington dejarán salir a los estudiantes 2 horas antes. Todas las actividades extraescolares y nocturnas quedan canceladas.
|Nombre de la organización
|Estado
|Academia Cristiana Mount Airy
|Otros el lunes 16/3.
Horario de media jornada. Salida anticipada debido a la previsión de condiciones de emergencia. No habrá actividades extraescolares.