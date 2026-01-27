Juez ordena al jefe de ICE comparecer ante el tribunal

El principal juez federal en Minnesota dijo que el gobierno de Trump no ha cumplido con las órdenes de realizar audiencias para inmigrantes detenidos y ordenó al jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que comparezca ante él el viernes para explicar por qué no debería ser declarado en desacato.

En una orden fechada el lunes, el juez presidente Patrick J. Schiltz ordenó que Todd Lyons, director interino de ICE , comparezca personalmente ante el tribunal. Schiltz criticó a la administración por su gestión de las audiencias de fianza para los inmigrantes detenidos.

“Este Tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, aun cuando éstos decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna previsión para lidiar con los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente surgirían”, escribió el juez.

La orden llega un día después de que el presidente Donald Trump ordenó al zar fronterizo Tom Homan que se hiciera cargo de la ofensiva migratoria de su administración en Minnesota luego de la segunda muerte este mes de una persona a manos de un oficial de la ley de inmigración.

Trump dijo en una entrevista transmitida el martes que tuvo «excelentes llamadas» con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, el lunes, reflejando comentarios que hizo inmediatamente después de las llamadas.

La Casa Blanca había intentado culpar a los líderes demócratas por las protestas de los agentes federales que realizaban redadas migratorias. Sin embargo, tras el asesinato de Alex Pretti el sábado y los vídeos que sugerían que no representaba una amenaza activa, la administración designó a Homan para que asumiera la dirección de la operación en Minnesota, en reemplazo del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino .

La orden de Schiltz también surge tras una audiencia en un tribunal federal celebrada el lunes sobre una solicitud del estado y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul para que un juez ordene detener el aumento de las fuerzas de seguridad migratorias. La jueza indicó que priorizaría el fallo, pero no especificó un plazo para la decisión.

Schiltz escribió que reconoce que ordenar al director de una agencia federal que comparezca personalmente es extraordinario. «Pero el alcance de las violaciones de órdenes judiciales por parte del ICE es igualmente extraordinario, y se han intentado medidas menores sin éxito», afirmó.

“Los demandados han asegurado continuamente al Tribunal que reconocen su obligación de cumplir con las órdenes judiciales y que han tomado medidas para garantizar que dichas órdenes se cumplan en el futuro”, escribió. “Sin embargo, lamentablemente, las violaciones continúan”.

Associated Press dejó mensajes el martes con ICE y un portavoz del DHS buscando una respuesta.

La orden enumera al peticionario por nombre e iniciales del apellido: Juan TR. Indica que el tribunal concedió una petición el 14 de enero para que se le otorgara una audiencia de fianza en un plazo de siete días. El 23 de enero, sus abogados informaron al tribunal que el peticionario seguía detenido. Los documentos judiciales indican que el peticionario es ciudadano ecuatoriano y llegó a Estados Unidos alrededor de 1999.

La orden dice que Schiltz cancelará la comparecencia de Lyons si el peticionario es liberado de la custodia.