Lo que hay que saber sobre Gregory Bovino, el comandante de la ofensiva migratoria de Trump

El comandante de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en Minneapolis abandona la ciudad después de que agentes federales dispararan fatalmente a dos personas en menos de tres semanas.

Gregory Bovino había sido el artífice de las medidas represivas a gran escala contra la inmigración ordenadas por Trump y la imagen pública de las redadas ciudad por ciudad de su administración. El jefe de la Patrulla Fronteriza dirigió a agentes en Los Ángeles, Chicago y Nueva Orleans antes de dirigirse a Minnesota en diciembre para lo que el Departamento de Seguridad Nacional calificó como su mayor operación de control migratorio de la historia.

También ha sido duramente criticado por sus tácticas rompedoras de normas.

Esto es lo que hay que saber sobre la carrera, los métodos y el enfoque de Bovino:

Rompiendo ventanas de autos

Bovino disfruta rompiendo las normas . Los agentes han roto ventanas de autos, volado la puerta de una casa y patrullado a caballo el legendario Parque MacArthur de Los Ángeles.

Romper las ventanas cuando un conductor se niega a abrirlas y puede ser arrestado es “una táctica más segura que dejar que alguien se vaya y luego iniciar una persecución a alta velocidad”, dijo.

Destruir la puerta de una casa en Huntington Park, California, para buscar a un hombre acusado de embestir un vehículo de la Patrulla Fronteriza días antes fue una «táctica muy prudente y meditada», dijo Bovino, quien participó en esa redada matutina. «No quiero rodear una casa durante horas y horas y luego provocar otro disturbio».

Bovino a menudo aparece con equipo táctico, como lo hizo afuera de la conferencia de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, sobre la redistribución de distritos del Congreso en agosto.

Agentes hacen rappel desde un helicóptero en Chicago

En Chicago, agentes irrumpieron en un complejo de apartamentos en helicóptero , lanzaron agentes químicos cerca de una escuela pública y esposaron a un miembro del Concejo Municipal de Chicago en un hospital.

Los agentes descendieron en rapel hasta el edificio de apartamentos desde un helicóptero Black Hawk. Las autoridades informaron que su objetivo era la pandilla venezolana Tren de Aragua , pero solo dos de los 37 inmigrantes arrestados eran pandilleros. Los demás se encontraban en el país sin autorización, según informaron, incluyendo algunos con antecedentes penales. Un ciudadano estadounidense fue arrestado con una orden de arresto pendiente por narcóticos.

Activistas, residentes y líderes dijeron que las tácticas combativas provocaron violencia y alimentaron las tensiones vecinales en la tercera ciudad más grande del país.

Bovino también recibió una rara reprimenda pública de un juez federal que dijo que engañó al tribunal sobre las amenazas planteadas por los manifestantes y utilizó gases lacrimógenos y bolas de pimienta sin justificación durante una confrontación caótica en el centro de la ciudad.

Prometiendo un enfoque de «girar y quemar»

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), la agencia principal responsable de la aplicación de la ley migratoria en el interior del país desde su creación en 2003, históricamente ha realizado arrestos en las calles tras largas investigaciones de objetivos individuales, incluyendo una vigilancia que un funcionario comparó en una ocasión con observar cómo se seca la pintura . Los funcionarios rara vez cuentan con órdenes judiciales para entrar en una vivienda, lo que les obliga a esperar afuera.

No es un ritmo que conducirá a las deportaciones masivas que Trump ha prometido.

«Vamos a girar y avanzar hacia ese próximo objetivo y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y no vamos a detenernos», dijo en una entrevista en una sala de conferencias en el séptimo piso del edificio federal en West Los Angeles, donde un ala de oficinas sin uso sirve como una base temporal escasamente amueblada.

Casi obligado a retirarse en 2023

Bovino era uno de los 20 jefes regionales de la Patrulla Fronteriza en todo el país cuando fue relevado de su mando al frente del sector de la agencia en El Centro, California.

Culpó a una foto de perfil en línea de él posando con un rifle de asalto M4; publicaciones en redes sociales que fueron consideradas inapropiadas; y testimonio jurado ante el Congreso que él y otros jefes del sector dieron sobre el estado de la frontera durante un aumento récord de migrantes.

Treinta minutos después de su segunda audiencia en el Congreso, dijo Bovino, lo destituyeron de su cargo y le preguntaron: «¿Se va a jubilar ahora?».

No se jubiló. El cambio de administración, del presidente Joe Biden a Trump en 2025, convirtió a Bovino en un héroe mundial del movimiento MAGA. La foto de perfil con el rifle de asalto volvió a estar en línea y, para el verano, lideraba la aplicación de la ley migratoria en Los Ángeles, donde la administración Trump lanzó su primera ofensiva sostenida contra una ciudad estadounidense.

Deportar a personas que se saltan la fila

Bovino se unió a la Patrulla Fronteriza en 1996 y se está acercando a la edad de jubilación obligatoria de la agencia, 57 años. Eventualmente planea regresar a su casa en Carolina del Norte para cosechar manzanas.

Se desempeñó como jefe de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, durante mucho tiempo una zona relativamente tranquila de la frontera sur que se ha vuelto aún más tranquila a medida que los cruces ilegales han caído a sus niveles más bajos en seis décadas.

Su perspicacia mediática se pone de manifiesto cada verano cuando los jefes de sector de la Patrulla Fronteriza ofrecen conferencias de prensa para advertir contra los cruces ilegales. En 2021, Bovino guió a periodistas en un cruce a nado del Canal Todo Americano, cuya corriente engañosamente rápida y su revestimiento de hormigón liso provocan la muerte de migrantes cada año. En 2023, encerró a los periodistas en el maletero de un vehículo, diciendo que quería que comprendieran los peligros de primera mano.

Mientras que a los funcionarios del gobierno les gusta decir que están deportando a «lo peor de lo peor», Bovino apoya los arrestos de personas trabajadoras con profundas raíces en el país. Dijo que «se saltan la fila» antes que quienes esperan entrar al país legalmente.

«¿Es cierto que están perjudicando a las empresas estadounidenses?», dijo. «Para nada. Por eso tenemos leyes de inmigración, y por eso estoy aquí».

‘No tengo miedo de ir más allá’

El ICE ha liderado la aplicación de la ley migratoria en el interior del país desde su creación en 2003, pero la Patrulla Fronteriza existe desde hace mucho más tiempo. El sentido de misión de Bovino nunca se desvió de las raíces de la Patrulla Fronteriza. Cuando se le asignó dirigir una estación en Blythe, California, le propuso a su jefe, Paul Beeson, realizar redadas en el aeropuerto y las estaciones de autobuses de Las Vegas.

La operación de 2010 debía durar tres días, pero fue cancelada después de que la primera hora produjo docenas de arrestos y desató una reacción furiosa del entonces líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, un demócrata de Nevada.

«No tiene miedo de ir más allá de los límites, es muy articulado y lidera desde el frente», dijo Beeson, quien, como jefe de sector, seleccionó a Bovino para dirigir las estaciones en Blythe y en Imperial Beach, California.