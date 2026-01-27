Virginia Oliver, la «dama de la langosta» de Maine, muere a los 105 años.

Virginia Oliver , una de las pescadoras de langosta más antiguas del mundo, quien capturó crustáceos en Maine durante casi un siglo, falleció a los 105 años.

Nacida en Rockland, Maine, Oliver comenzó a atrapar langostas a los 8 años junto a su padre y su hermano mayor, en una época en la que pocas mujeres trabajaban en el agua en una industria dominada por los hombres. Se enamoró del negocio y llegó a ser conocida como la «dama de las langostas» por su dedicación a las trampas durante décadas.

«Me gusta hacerlo, me gusta estar cerca del agua», declaró a The Associated Press en 2021. «Así que seguiré haciéndolo mientras pueda».

Oliver murió el miércoles, según un obituario familiar publicado el lunes.

“Su vida ha sido celebrada en libros, artículos y redes sociales de todo el mundo”, afirma el obituario. “Sin embargo, a pesar de su renombre, se mantuvo tranquila y humilde, saludando a todos con una sonrisa fugaz y radiante, y ojos que brillaban con luz propia”.

Mientras trabajaba en el agua a lo largo de los años, Oliver observó la drástica evolución de la industria de la langosta, que pasó de ser un alimento popular a un costoso manjar. Las langostas se vendían a 28 centavos la libra en los muelles cuando empezó a pescarlas. Hoy, el precio es 22 veces mayor, a 6,14 dólares la libra.

Sin embargo, muchos aspectos del trabajo seguían siendo los mismos. Tenía que levantarse de madrugada, mucho antes del amanecer, y usar pequeños peces llamados sábalos, o pogies, para atraer langostas desde un barco que había sido propiedad de su difunto esposo, el «Virginia».

“Virginia era más que un ícono local; era una pieza viviente de la historia marítima de Maine”, afirmó el Festival de la Langosta de Maine en una declaración en honor a Oliver, donde alguna vez se desempeñó como gran mariscal del desfile del festival.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, quien una vez le entregó a Oliver un reconocimiento estatal especial por su cumpleaños, publicó en las redes sociales que la vida de la mujer de la langosta inspiró «el próximo siglo de pescadores trabajadores de Maine».