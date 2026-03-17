Juez impide que el gobierno reduzca sus recomendaciones sobre vacunas

Un juez federal bloqueó temporalmente el lunes la medida que tomaban los funcionarios federales de salud para reducir el número de vacunas recomendadas para cada niño, y afirmó que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., probablemente violó los procedimientos federales al reformar un comité asesor clave sobre vacunas.

La decisión puso fin a una orden emitida por Kennedy —anunciada en enero— para eliminar las recomendaciones generales de que todos los niños fueran vacunados contra la gripe , el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VRS.

También interrumpió una reunión del comité asesor sobre vacunas designado por Kennedy, que tenía previsto reunirse esta semana en Atlanta.

Sin embargo, la orden del juez no es definitiva. Los bloqueos son temporales, a la espera de un juicio o una decisión sobre un fallo sumario.

Los funcionarios federales de salud indicaron que planeaban apelar.

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos espera que la decisión de este juez sea revocada, al igual que sus otros intentos de impedir que la administración Trump gobierne”, dijo Andrew Nixon, portavoz del departamento.

La orden emitida el lunes es el último acontecimiento en una demanda presentada en julio pasado por la Academia Estadounidense de Pediatría y otros grupos médicos. La demanda, interpuesta ante un tribunal federal en Boston, se centró inicialmente en la decisión de Kennedy de dejar de recomendar la vacunación contra la COVID-19 para la mayoría de los niños y mujeres embarazadas.

La demanda se actualizó a medida que Kennedy tomaba nuevas medidas que alarmaron a las sociedades médicas, lo que llevó a los demandantes a pedirle al juez Brian E. Murphy que tomara medidas para abordar también esos cambios de política.

Por ejemplo, los demandantes modificaron la demanda para detener la reducción del calendario nacional de vacunación infantil. También solicitaron al tribunal que examinara las acciones de Kennedy con respecto al Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, que asesora a los funcionarios de salud pública sobre qué vacunas recomendar a médicos y pacientes.

Kennedy, un destacado activista antivacunas antes de convertirse en el máximo responsable de salud del país, destituyó el año pasado a todo el panel de 17 miembros y lo sustituyó por un grupo que incluye a varias voces antivacunas.

Murphy, nominado al cargo por el presidente Joe Biden, afirmó que la reconstitución del ACIP por parte de Kennedy probablemente violó la ley federal. Ordenó que se suspendieran los nombramientos y todas las decisiones tomadas por el comité reformado.

El ACIP tenía previsto reunirse esta semana para debatir, entre otros temas, la seguridad de la vacuna contra la COVID-19, pero dicha reunión fue pospuesta, según informaron las autoridades.

«El ACIP, tal como está constituido actualmente, no puede reunirse», declaró Richard Hughes IV, abogado que representa a la AAP. «¿Cómo puede reunirse un comité sin la presencia de casi la totalidad de sus miembros?»

Jason Schwartz, experto en políticas de vacunación de la Universidad de Yale que ha estudiado el comité, calificó la suspensión de una reunión del ACIP por razones legales como «sin precedentes» en sus 62 años de existencia.

Hughes calificó la orden del juez como «un paso trascendental hacia el restablecimiento de una política de vacunación basada en la ciencia», y fue respaldado por líderes de varios grupos de médicos y organizaciones de salud pública.

Cuando los funcionarios de la administración Trump reformaron el calendario de vacunación infantil, aseguraron que esto no provocaría que las familias perdieran el acceso a las vacunas ni que las aseguradoras dejaran de cubrirlas. Sin embargo, generó confusión entre muchos estadounidenses, ya que grupos de médicos, organizaciones de salud pública y muchos estados continuaron recomendando las vacunas autorizadas, según el Dr. Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Varios grupos de médicos afirmaron que los cambios no se basaban en evidencia sólida y aconsejaron a médicos y pacientes que siguieran las directrices previamente vigentes. Las autoridades sanitarias de 30 estados han rechazado al menos algunas de las nuevas recomendaciones.

La orden del juez debería aportar claridad, dijo Racine.

“Si alguien tiene alguna duda sobre cuál es el calendario de vacunación adecuado para sus hijos, lo mejor es hablar con su pediatra”, dijo.

Schwartz afirmó que esperaba que los funcionarios federales de salud siguieran expresando «su profundo escepticismo con respecto a la importancia de la vacunación» y que continuaran aceptando «acusaciones infundadas sobre la seguridad de las vacunas».

Tras el fallo, uno de los miembros del comité designados por Kennedy, el Dr. Robert Malone, instó a la administración Trump a seguir adelante con los cambios en la política de vacunación propuestos por Kennedy.

“Una orden de un tribunal de distrito es una demora, no una derrota”, escribió el lunes en Substack.