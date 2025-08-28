Juez federal impide que administración Trump destituya al director de Voz de América

Un juez federal impidió el jueves que el gobierno de Trump destituyera a Michael Abramowitz como director de Voice of America, el medio de noticias administrado por el gobierno al que la Casa Blanca ha puesto en la mira por profundos recortes de personal .

El juez federal de distrito Royce Lamberth, nominado al cargo por el presidente republicano Ronald Reagan, dictaminó que Abramowitz no puede ser destituido de su cargo sin la aprobación de la mayoría de la Junta Asesora de Radiodifusión Internacional.

En junio, se enviaron notificaciones de despido a más de 600 empleados de la Voz de América y la agencia gubernamental que la supervisa. Abramowitz fue puesto en licencia administrativa junto con casi todo el personal de la Voz de América. Se le informó que su despido se haría efectivo el 31 de agosto.

Lamberth concluyó que despedir a Abramowitz sería “claramente contrario a la ley”.

“Las propias declaraciones de los acusados, dentro y fuera del tribunal, indican que ya han destituido efectivamente a Abramowitz de su cargo de director”, escribió el juez.

Kari Lake, a quien el presidente Donald Trump nombró asesora principal de la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (USAMF), declaró ante un panel del Congreso que la agencia está «podrida hasta la médula». La agencia también alberga Radio Free Europe and Asia y Radio Martí, que transmite noticias en español a Cuba.

Las redes, que en conjunto llegan a unos 427 millones de personas, datan de la Guerra Fría y son parte de una red de organizaciones financiadas por el gobierno que intentan extender la influencia estadounidense y combatir el autoritarismo.