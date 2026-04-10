Juez federal dictaminó que el Pentágono está violando la orden judicial de restablecer el acceso a los periodistas

Un juez federal dictaminó el jueves que el Departamento de Defensa está violando su orden anterior de restablecer el acceso de los periodistas al Pentágono.

A principios de este mes, el juez federal Paul Friedman falló a favor del New York Times, dictaminando que la nueva política de acreditación del Pentágono violaba los derechos constitucionales de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso. Reiteró su apoyo al Times, afirmando que el Pentágono había intentado eludir su fallo mediante la implementación de nuevas normas que expulsan a todos los reporteros del edificio a menos que estén acompañados por escoltas.

“El departamento simplemente no puede restablecer una política ilegal bajo el pretexto de tomar medidas ‘nuevas’ y esperar que el tribunal haga la vista gorda”, escribió Friedman.

Friedman ordenó a los funcionarios del Pentágono que restituyeran las credenciales de prensa de siete reporteros del Times y recalcó que su decisión se aplica a «todas las partes reguladas».

El edificio del Pentágono sirve como cuartel general de las operaciones militares estadounidenses.