Según la policía, dos empleados del metro fallecieron tras un caso de asesinato-suicidio ocurrido el jueves por la mañana en la zona de Friendship Heights, en Washington D.C.

Los agentes respondieron a la 1 de la madrugada a la zona de las calles 44 y Jenifer NW, donde Robert Stokes, de 42 años y residente de Middle River, Maryland, y Terrell Cross, de 44 años y residente de Bethesda, Maryland, fueron declarados muertos en el lugar.

La policía informó en un comunicado de prensa que Cross disparó a Stokes, luego se suicidó y que el tiroteo estaba relacionado con una disputa doméstica.

Según Randy Clarke, director ejecutivo y gerente general de Metro, el tiroteo tuvo lugar cerca de la estación de metro y la dársena de autobuses de Friendship Heights, pero no en propiedad de Metro.

La policía informó que recuperó un arma en el lugar de los hechos.

Durante la reunión de la junta directiva del jueves por la mañana, Clarke confirmó que los hombres involucrados eran empleados de Metro y guardó un minuto de silencio «para reconocer la pérdida que siente nuestro equipo».

“Nuestro personal es el alma de esta organización, y apreciamos enormemente lo que hacen cada día”, dijo Clarke antes de pedir un minuto de silencio.

El sindicato que representa a los trabajadores de Metro también emitió un comunicado el jueves.

“El Sindicato Local 689 perdió a miembros de nuestra familia sindical durante la noche. Nuestras oraciones están con los seres queridos y las familias de los miembros.”