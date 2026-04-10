Juez federal desestima otra demanda del Departamento de Justicia que buscaba datos de votantes

Un juez federal desestimó el jueves una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos que solicitaba los registros de votantes del estado de Massachusetts , lo que supone el último revés en un amplio esfuerzo de la administración Trump por recopilar datos detallados sobre los votantes del país.

El fallo del juez de distrito estadounidense Leo Sorokin marca al menos la quinta vez que un juez rechaza intentos similares del Departamento de Justicia. Sorokin, nombrado por el expresidente Barack Obama, afirmó que la oficina del fiscal general de Estados Unidos no tomó las medidas necesarias para acceder a los registros electorales, tal como lo estipula la ley federal.

«En pocas palabras, la ley exige una declaración que explique por qué el Fiscal General solicita la presentación de los documentos requeridos», escribió Sorokin. Dicha declaración debe basarse en hechos, «no solo en una posible explicación».

En una respuesta enviada por correo electrónico, el Departamento de Justicia dijo que «no hace comentarios sobre litigios en curso».

El gobierno federal ha declarado que busca los datos de los votantes como parte de un esfuerzo por garantizar la seguridad electoral, pero funcionarios demócratas y republicanos de varios estados se han negado, argumentando que la solicitud viola las leyes de privacidad estatales y federales. Algunos han expresado su preocupación de que los funcionarios federales utilicen los datos confidenciales para otros fines, como la búsqueda de posibles extranjeros.

Durante una audiencia celebrada el mes pasado en Rhode Island, un abogado del Departamento de Justicia informó a un juez federal que el departamento solicitaba información completa del padrón electoral para compartirla con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y verificar la ciudadanía. El DHS ha reforzado durante el último año el programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés) precisamente con este fin.

“Nuestra intención es contrastar esto con la base de datos SAVE del DHS”, dijo el abogado del Departamento de Justicia, Eric Neff, a la jueza federal Mary McElroy durante una audiencia celebrada el 26 de marzo en la que se cuestionó la autoridad del gobierno federal para acceder a los datos de los votantes.

El Departamento de Justicia ha demandado al menos a 30 estados y al Distrito de Columbia para obligar a la divulgación de los datos, que incluyen fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y números parciales de la Seguridad Social.

Según el Centro Brennan , al menos 12 estados han proporcionado o prometido proporcionar sus listas detalladas de registro de votantes al departamento: Alaska, Arkansas, Indiana, Luisiana, Misisipi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming.

En el caso de Massachusetts, el juez determinó que el Departamento de Justicia no cumplió con los requisitos para solicitar los registros de votantes establecidos por una ley de derechos civiles de 1960.

Esa ley, promulgada como parte de un esfuerzo por acabar con la discriminación racial en las elecciones, establece que los registros electorales estatales deben estar disponibles para su inspección por parte del fiscal general de los Estados Unidos si la oficina incluye una declaración que explique por qué se solicita la información y cómo se utilizará.

La carta del departamento, en la que exigía los datos de los votantes de Massachusetts, no hacía referencia a la Ley de Derechos Civiles ni mencionaba ninguna preocupación sobre el cumplimiento por parte de Massachusetts de las leyes electorales federales, declaró el juez. Lo más importante es que no incluía ningún fundamento fáctico para la exigencia, escribió Sorokin.

En documentos judiciales, el Departamento de Justicia afirmó que solicitaba los datos para verificar el posible incumplimiento por parte de Massachusetts de los requisitos federales del registro de votantes. Asimismo, indicó que la Ley de Derechos Civiles fue diseñada como una herramienta de investigación para identificar violaciones de la ley electoral federal y argumentó que no se le puede exigir al fiscal general de Estados Unidos que demuestre una violación antes de buscar pruebas de la misma.

“Estos argumentos no dan en el clavo”, escribió Sorokin.

La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, calificó el fallo como una victoria decisiva para los votantes y el estado de derecho.

“La privacidad de nuestros votantes no es negociable, y seguiré defendiendo la integridad y la seguridad de nuestras elecciones frente a la agenda cruel y perjudicial de la Administración Trump”, declaró en un comunicado de prensa.

Cuatro jueces federales de otros estados han desestimado demandas similares presentadas por el Departamento de Justicia.

Un juez federal de Michigan dictaminó que las leyes citadas por el Departamento de Justicia no exigen la divulgación de los registros electorales solicitados por el gobierno federal. Un juez federal de California afirmó que la administración «no puede usurpar unilateralmente la autoridad sobre las elecciones», que la Constitución otorga a los estados y al Congreso. Un juez federal de Oregón declaró que el gobierno federal no tenía derecho a las listas de registro electoral sin censurar que contenían datos confidenciales.

Un juez federal de Georgia desestimó una demanda del Departamento de Justicia porque consideró que se había presentado en la ciudad equivocada . El gobierno federal volvió a presentar la demanda en la ciudad que el juez había indicado; ese caso aún está en curso.

El Departamento de Justicia ha apelado las desestimaciones de los casos en Oregón, California y Michigan.