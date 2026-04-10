La leyenda viva del son cubano llega a Strathmore

JOHNNY YATACO/ WASHINGTON HISPANIC

La historia viva de la música cubana subirá al escenario de The Music Center at Strathmore el próximo 19 de abril, cuando el iconico sonero Eliades Ochoa ofrezca un concierto que promete transportar al público a las raíces más profundas del son tradicional. Ganador de cuatro premios Latin Grammy y ampliamente reconocido como uno de los grandes exponentes del género, Ochoa ha construido una carrera marcada por su maestría en la guitarra, su voz áspera y cargada de historia, y su inconfundible sombrero negro. Su estilo, profundamente arraigado en las tradiciones rurales de Cuba, le ha valido el apodo de «el Johnny Cash cubano», una comparación que refleja tanto su autenticidad como su capacidad de narrar historias a través de la música.

Miembro fundador del emblemático Buena Vista Social Club, Ochoa alcanzó reconocimiento internacional con el álbum homónimo que conquisto un premio Grammy y con el aclamado documental nominado al Óscar, que llevó los sonidos tradicionales cubanos a audiencias de todo el mundo. Desde entonces, su figura se ha consolidado como un puente entre generaciones, preservando la esencia del son mientras lo mantiene vigente en el panorama musical contemporáneo.

Su más reciente producción, Guajiro, es un reflejo íntimo de ese recorrido artístico. El álbum rinde homenaje a sus raíces campesinas y a las historias del campo cubano, al tiempo que conecta con sensibilidades universales. En cada canción, Ochoa reafirma su compromiso con una música que nace de la tierra, pero que trasciende fronteras. El concierto en Strathmore, programado para el domingo 19 de abril a las 8:00 p.m., ofrecerá al público una experiencia auténtica y emotiva, donde la tradición y la narrativa musical se entrelazan con la calidez y el carisma de uno de los grandes maestros del son.

Con entradas que oscilan entre los $28 y $68, la presentación de Eliades Ochoa se perfila como una cita imperdible para los amantes de la música latina y para quienes buscan conectar con una de las expresiones culturales más ricas del continente. Eliades Ochoa con su esencia guajira. FOTO: CORTESÍA