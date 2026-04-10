Un agente del sheriff fue asesinado mientras entregaba una orden de desalojo

Un hombre disparó y mató a un ayudante del sheriff del centro de California el jueves por la mañana mientras las autoridades le entregaban una orden de desalojo y horas después permanecía atrincherado dentro de la casa, dijeron las autoridades.

Según publicó el departamento en Facebook, agentes del condado de Tulare estaban entregando una orden de desalojo en una vivienda de Porterville cuando un hombre de 60 años les disparó.

El sheriff Mike Boudreaux declaró en una rueda de prensa vespertina que los equipos SWAT estaban desalojando las viviendas cercanas y que la situación seguía siendo extremadamente peligrosa. Se instó a los residentes a permanecer en sus casas y las escuelas cercanas permanecieron cerradas.

Según informó la cadena de noticias KFSN, las autoridades afirman que el hombre sigue atrincherado en su casa y se cree que está armado con un rifle. Porterville se encuentra a unos 240 kilómetros al noreste de Los Ángeles, en el Valle Central del estado.

Un video grabado por un transeúnte desde la entrada de una casa y publicado por el Visalia Times-Delta muestra a varios agentes armados agachados en la calle cuando se oyen varios disparos y algunos de ellos huyen. El pistolero no se ve en el video. Otro video muestra a una persona siendo trasladada a una ambulancia.

Boudreaux declaró que el hombre llevaba 35 días sin pagar el alquiler y que esperaba la llegada de la policía para entregarle la orden de desalojo definitiva. Boudreaux afirmó que el hombre lo esperó y disparó inmediatamente contra los agentes cuando llegaron.

El agente que resultó herido formaba parte de un grupo de oficiales que llegaron para prestar ayuda tras el inicio del tiroteo, declaró Boudreaux. Fue trasladado a un hospital donde falleció.

“Esto no tiene sentido”, dijo Boudreaux.