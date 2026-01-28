Juez emite orden temporal que prohíbe deportación de niño de 5 años y padre detenidos en Minnesota

Un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe la deportación de un niño ecuatoriano de 5 años y su padre que fueron detenidos la semana pasada en Minnesota en un incidente que avivó aún más las divisiones sobre inmigración bajo la administración Trump.

El juez estadounidense Fred Biery dictaminó el lunes que cualquier remoción o transferencia de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, está suspendida mientras se desarrolla un caso judicial.

Una petición pidiendo su liberación fue presentada el sábado mientras docenas de familias inmigrantes protestaban detrás de las vallas del centro de detención familiar donde el padre y el hijo están detenidos en Dilley, Texas, cerca de San Antonio.

Una foto del niño con un gorro y una mochila de Spiderman circuló ampliamente en las redes sociales, provocando fuertes reacciones.

“Se ha convertido en un símbolo de la monstruosidad del sistema de ICE y del sistema de detención”, declaró el representante estadounidense Joaquín Castro en un video de Facebook. Utilizó la publicación para anunciar que él y su compañera demócrata por Texas, la representante estadounidense Jasmine Crockett, visitarían al padre y al hijo el miércoles en el Centro de Detención de Dilley.

Castro añadió que era «inhumano mantener a niños pequeños así en ese lugar». Los defensores afirman que las condiciones dentro del centro incluyen enfermedades constantes y acceso médico insuficiente.

El niño y su padre fueron detenidos la semana pasada frente a su casa en Minnesota. Vecinos y funcionarios escolares afirman que agentes federales de inmigración utilizaron al niño en edad preescolar como cebo, diciéndole que llamara a la puerta de su casa para que su madre abriera.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó esa descripción de los hechos como una «mentira abyecta». Afirmó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en la entrada de su casa.

La abogada de Ramos, Jennifer Scarborough, no respondió de inmediato a las llamadas ni a los correos electrónicos de The Associated Press solicitando declaraciones. El Departamento de Seguridad Nacional envió una respuesta que se limitó a reiterar su versión de los hechos, insistiendo en que no arrestaron ni atacaron al niño. Su declaración no abordó la orden judicial del juez.

Funcionarios federales han afirmado que el padre se encontraba en Estados Unidos sin documentos, sin ofrecer detalles. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, indicó que el hombre ingresó al país en diciembre de 2024.

El abogado de la familia dijo que tenía una solicitud de asilo pendiente que le permitía permanecer en el país.

Un resumen judicial en línea muestra que el caso se presentó el 17 de diciembre de 2024 y está asignado al tribunal de inmigración dentro del centro de detención de Dilley.

El estatus migratorio del niño puede ser un factor crítico, y no está claro si el niño de 5 años se encontraba legalmente en Estados Unidos. De no ser así, podría ser deportado junto con uno o ambos padres.