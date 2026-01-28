Dos oficiales federales dispararon durante un enfrentamiento que mató a Alex Pretti, informa el DHS al Congreso

Dos agentes federales dispararon durante el enfrentamiento que mató a la enfermera de cuidados intensivos Alex Pretti durante el fin de semana en Minneapolis, dijo un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza al Congreso en un aviso enviado el martes, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador presentó una objeción diciendo que agentes de inmigración intentaron ingresar al consulado del país en la ciudad sin permiso.

Los agentes intentaron detener a Pretti, pero este se resistió, lo que desencadenó un forcejeo, según una notificación al Congreso obtenida por The Associated Press. Durante el forcejeo, un agente de la Patrulla Fronteriza gritó varias veces: «¡Tiene un arma!», declaró el funcionario.

Un oficial de la Patrulla Fronteriza y un oficial de CBP dispararon pistolas Glock, según el aviso.

Investigadores de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP realizaron el análisis basándose en la revisión de las grabaciones de cámaras corporales y la documentación de la agencia, según el aviso. La ley exige que la agencia informe a los comités del Congreso pertinentes sobre las muertes bajo custodia de la CBP en un plazo de 72 horas.

Por otra parte, un hombre fue arrestado tras rociar con un líquido desconocido a la representante estadounidense Ilhan Omar mientras ella participaba en una asamblea pública en Minneapolis. La demócrata acababa de pedir la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuando fue rociada.

Trump dice: «Vamos a desescalar un poco»

Los acontecimientos se produjeron un día después de que el presidente Donald Trump ordenó al zar fronterizo Tom Homan que asumiera la ofensiva inmigratoria de su administración en Minnesota a raíz de la muerte de Pretti, que fue el segundo tiroteo fatal este mes de una persona a manos de las fuerzas del orden de inmigración.

Al enviar a Homan a Minnesota, «vamos a reducir un poco la tensión», dijo Trump durante una entrevista en el programa «Will Cain Show» de Fox News. Esto es significativo, ya que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser interrogada repetidamente el lunes sobre el envío de Homan a Minnesota, se negó a decir que lo hiciera para calmar la situación.

El presidente agregó sobre Homan: “Tom, a pesar de lo duro que es, se lleva bien” con gobernadores y alcaldes, incluso en zonas demócratas.

Al salir de la Casa Blanca el martes, se le preguntó al presidente si el asesinato de Pretti estaba justificado. Respondió diciendo que se estaba llevando a cabo una «gran investigación». Horas después de la muerte de Pretti, algunos funcionarios de la administración intentaron culpar del tiroteo a la enfermera de cuidados intensivos de 37 años.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump, quien inicialmente había llamado a Pretti «asesina», emitió un comunicado sugiriendo que los oficiales de la CBP en Minneapolis «podrían no haber seguido» el protocolo. Aseguró que las declaraciones iniciales del Departamento de Seguridad Nacional sobre lo ocurrido el sábado se basaban en informes de la CBP sobre el terreno.

Ecuador presenta protesta ante la Embajada de EE.UU.

Un video del intento de ingreso al consulado ecuatoriano, publicado en redes sociales, muestra a un empleado corriendo hacia la puerta para rechazar a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), diciéndoles: «Este es el consulado ecuatoriano. No tienen permiso para entrar». Se escucha a un oficial de ICE responder amenazando con «agarrar» al empleado si tocaba al agente antes de aceptar irse.

El derecho internacional generalmente prohíbe a las autoridades policiales ingresar a consulados o embajadas extranjeros sin permiso, aunque a veces se puede asumir que el permiso se otorga en caso de emergencias que pongan en peligro la vida, como los incendios.

“Los funcionarios del consulado impidieron de inmediato el ingreso del oficial de ICE al edificio consular, asegurando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban presentes en ese momento y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”, escribió el ministerio el X.

Se presentó una nota de protesta ante la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para evitar intentos similares en otros consulados, según el ministerio. El Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Trump dice sobre enviar a Bovino a Minneapolis: «Quizás no fue bueno aquí»

La actividad de control migratorio presenciada por periodistas en Minneapolis y sus alrededores el martes pareció comparable a la de las últimas semanas. Como antes, la mayoría no resultó en enfrentamientos importantes con los agentes. Los activistas afirman que continúan monitoreando las operaciones de control migratorio a través de redes sociales y chats en aplicaciones de mensajería.

La Casa Blanca había intentado culpar a los líderes demócratas por las protestas contra las redadas migratorias. Pero tras el asesinato de Pretti y la aparición de videos que sugerían que no representaba una amenaza activa, la administración designó a Homan para que asumiera la dirección de la operación en Minnesota, reemplazando al comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino .

Trump dijo que Bovino, el arquitecto de referencia para las medidas represivas a gran escala del presidente contra la inmigración ciudad por ciudad, era «muy bueno», pero agregó que «es un tipo bastante excéntrico» y que «tal vez no fue bueno aquí».

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, junto con el jefe de policía de la ciudad, se reunieron con Homan el martes y acordaron seguir dialogando. Homan publicó en redes sociales que las conversaciones fueron un punto de partida productivo.

Los tribunales evalúan la situación de los inmigrantes detenidos

En Texas, un juez federal emitió una orden temporal que prohíbe la deportación de un niño ecuatoriano de 5 años y su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota en un incidente que avivó las divisiones sobre inmigración. El juez federal Fred Biery dictaminó el lunes que cualquier deportación o traslado de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, queda en suspenso mientras se tramita un caso judicial.

También en Texas, las autoridades federales de inmigración liberaron a un hombre ecuatoriano cuya detención llevó al juez federal principal en Minnesota a ordenar al jefe de ICE que compareciera ante su sala del tribunal, dijo el abogado del hombre.

El abogado Graham Ojala-Barbour afirmó que el hombre fue liberado en Texas. En un correo electrónico a The Associated Press, el abogado indicó que la fiscalía federal en Minneapolis le notificó la liberación de su cliente mediante un correo electrónico.

En una orden fechada el lunes, el juez presidente Patrick J. Schiltz expresó su frustración con la gestión de los casos de inmigración por parte de la administración Trump. Tomó la medida extraordinaria de ordenar a Todd Lyons, director interino de ICE , que compareciera personalmente ante su tribunal el viernes.

Schiltz había dicho en su orden que cancelaría la comparecencia de Lyons si el hombre era liberado de la custodia.

“Este Tribunal ha sido extremadamente paciente con los demandados, aun cuando éstos decidieron enviar miles de agentes a Minnesota para detener a extranjeros sin hacer ninguna previsión para lidiar con los cientos de peticiones de hábeas corpus y otras demandas que seguramente surgirían”, escribió.

La orden de Schiltz se produjo tras una audiencia en un tribunal federal el lunes sobre una solicitud del estado y los alcaldes de Minneapolis y St. Paul para que un juez detuviera el aumento de las medidas migratorias. La jueza en ese caso indicó que priorizaría el fallo, pero no especificó un plazo para la decisión.

Schiltz escribió que reconoce que ordenar al director de una agencia federal que comparezca personalmente es extraordinario. «Pero el alcance de las violaciones de órdenes judiciales por parte del ICE es igualmente extraordinario, y se han intentado medidas menores sin éxito», afirmó.

Associated Press dejó mensajes el martes con ICE y un portavoz del DHS buscando una respuesta.