Juez declara ilegal la resolución de redistribución de distritos de los demócratas de Virginia

Un juez de Virginia dictaminó el martes que una propuesta de enmienda constitucional que permitía a los demócratas rediseñar los mapas del Congreso del estado era ilegal, lo que retrasó los esfuerzos del partido por obtener escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre. En Maryland, el gobernador Wes Moore testificó a favor de un nuevo mapa que podría permitir a los demócratas derrotar al único republicano en la Cámara de Representantes del estado.

Los últimos acontecimientos forman parte de una batalla nacional por los inusuales intentos de redistribución de distritos a mediados de la década, iniciados el verano pasado por el presidente Donald Trump, quien instó a los funcionarios republicanos de Texas a rediseñar los mapas para ayudar al Partido Republicano a ganar más escaños. Lo hizo con la esperanza de mantener una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes ante los vientos políticos adversos que suelen favorecer la salida del partido del poder en las elecciones intermedias .

El juez del Tribunal de Circuito de Tazewell, Jack Hurley Jr., anuló las acciones de la legislatura de Virginia por tres motivos, entre ellos el hallazgo de que los legisladores no siguieron sus propias reglas para agregar la enmienda de redistribución de distritos a una sesión especial.

Su orden también establecía que los demócratas no aprobaron la enmienda antes de que el público comenzara a votar en las elecciones generales del año pasado ni la publicaron tres meses antes de las elecciones, como lo exige la ley. En consecuencia, afirmó, la enmienda era inválida y nula.

Planes de apelación

El presidente de la Cámara de Representantes de Virginia, Don Scott, quien fue incluido en la demanda de los republicanos por la resolución, dijo que los demócratas apelarían el fallo.

«Nada de lo que sucedió hoy nos disuadirá de seguir adelante y plantear este asunto directamente a los votantes», dijo Scott en una declaración conjunta con otros líderes demócratas.

Virginians for Fair Elections, una campaña que apoya la resolución de redistribución de distritos, acusó a los conservadores de presentar su demanda en una jurisdicción conocida por ser favorable al Partido Republicano, diciendo: “Los republicanos buscaron en los tribunales un fallo porque el litigio y la desinformación son las únicas herramientas que les quedan”.

El fallo de Hurley se produjo después de que los legisladores dijeran que revelarían sus nuevos distritos propuestos a los votantes a finales de esta semana.

Actualmente, el estado está representado en la Cámara de Representantes por seis demócratas y cinco republicanos de distritos cuyos límites fueron impuestos por un tribunal después de que una comisión de redistribución de distritos bipartidista no logró ponerse de acuerdo sobre un mapa después del censo de 2020.

Dado que la comisión se estableció mediante una enmienda constitucional aprobada por los votantes, los legisladores deben revisar la constitución para poder rediseñar los mapas este año. Esto requiere aprobar una resolución en dos sesiones legislativas separadas, con una elección estatal intercalada.

Los virginianos tendrían que votar a favor en un referéndum.

Maryland

Moore, un demócrata que es el único gobernador negro en funciones del país, dijo que el estado necesitaba actuar para contrarrestar lo que él llamó “redlining político” por parte de Trump en otros estados a costa de la representación negra en el Congreso.

Comparó la presión de Trump para una redistribución de distritos favorable al Partido Republicano con prácticas discriminatorias en materia de vivienda, diciendo que el presidente y sus aliados “están haciendo todo lo posible para silenciar las voces y tratar de eliminar el liderazgo negro —el liderazgo electo— en todo el país”.

«Así que no, no me quedaré de brazos cruzados», declaró Moore ante un comité de la Cámara de Representantes de Maryland que se esperaba que aprobara el mapa más tarde el martes. «Y la audacia de quienes me lo piden demuestra que no comprenden la trayectoria de tantos que nos precedieron».

Los demócratas superan en número a los republicanos 2-1 en Maryland y ya tienen una ventaja de 7-1 en la delegación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos del estado, siendo el representante Andy Harris el único representante republicano.

El esfuerzo de Moore por redistribuir los distritos a mitad de la década se ha topado con la oposición de un demócrata clave: el presidente del Senado estatal Bill Ferguson, de Baltimore, quien dice que podría ser contraproducente y potencialmente costar un escaño demócrata.

Ferguson señaló que un mapa adoptado en 2021, que habría facilitado la reversión del escaño de Harris, fue declarado inconstitucional por un juez, quien lo calificó como «producto de una manipulación partidista extrema de los distritos electorales». Maryland aprobó otro mapa en 2022, y se abandonó una demanda legal.

Ferguson sostiene que volver a trazar los distritos podría dar lugar a un nuevo desafío legal y llevar a un tribunal a imponer distritos.

El martes dijo a los periodistas que su posición no ha cambiado y que la mayoría de los senadores estatales demócratas también se oponen a la redistribución de distritos ahora.

«Entiendo que la gente tiene diferencias de opinión, pero no veo que eso cambie aquí», dijo Ferguson.

Otros estados

A nivel nacional, la batalla por la redistribución de distritos ha resultado hasta ahora en nueve escaños más que los republicanos creen poder ganar en Texas, Misuri, Carolina del Norte y Ohio, y seis que los demócratas creen poder ganar en California y Utah. Los demócratas esperan compensar total o parcialmente ese margen de tres escaños en Virginia.

Al igual que en Virginia, la redistribución de distritos aún está en litigio en varios estados, y no hay garantía de que los partidos ganen los escaños que han redistribuido.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, planea convocar una sesión especial sobre redistribución de distritos en abril.