Juez dictaminó que el ICE no puede encarcelar a todas las personas que enfrentan la deportación

El verano pasado, la administración Trump dio marcha atrás a décadas de política migratoria al determinar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe encarcelar a todas las personas que se enfrentan a la deportación, incluso si han vivido en el país durante décadas y no tienen antecedentes penales.

Pero el martes, un tribunal federal de Nevada falló en contra de la política, argumentando que viola la ley federal y causa un daño irreparable a quienes son arrestados. La decisión, emitida por el juez de distrito estadounidense Richard Boulware II, es la primera vez que una demanda colectiva en Nevada revoca una política del Departamento de Seguridad Nacional, y podría afectar a cientos de personas, permitiendo que más de 60 personas por semana soliciten su liberación en Nevada.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nevada, una de las partes demandantes en el caso, afirmó que esto podría permitir que miles de detenidos por motivos de inmigración soliciten la libertad bajo fianza y que se aplica a los inmigrantes que cumplen los requisitos en todo el estado.

El fallo representa un gran éxito para los defensores de los inmigrantes en Nevada, quienes se han opuesto a la creciente colaboración de los gobiernos locales con el ICE. Desde que el presidente Donald Trump asumió nuevamente el cargo, las detenciones por motivos de inmigración se han disparado en Nevada, y la mayoría de los arrestados no tienen antecedentes penales violentos. El estado también alberga uno de los centros de detención con mayor sobrepoblación del país.

«La decisión tiene enormes repercusiones», declaró Athar Haseebullah, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nevada, en una entrevista con The Nevada Independent. «Si esta decisión se mantiene, la gente tendrá la oportunidad de reunirse con sus familias».

Cómo funciona

La administración Trump ha promocionado la política —conocida como “detención obligatoria”— como clave de su campaña de deportación masiva. Esta norma no solo somete a más personas a detención mientras luchan contra la deportación, sino que también les impide solicitar a un juez de inmigración que considere su liberación bajo fianza. Más de 100 jueces en todo el país se han pronunciado en contra , considerándola una violación del debido proceso, ya que impide a las personas impugnar su detención.

A principios de esta semana, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló a favor de la administración Trump en un caso similar , aunque la sentencia solo afectaría a partes de California.

Antes de la implementación de esta política, las personas que no habían cometido delitos graves ni habían recibido una orden de expulsión en la frontera podían solicitar la libertad bajo fianza.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios sobre si planean apelar la decisión.

El fallo ya está teniendo repercusiones. Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la UNLV, que representa a clientes que enfrentan la deportación, afirmó haber visto esta semana cómo se otorgaban fianzas que de otro modo habrían sido denegadas. Añadió que la posibilidad de que una persona sea puesta en libertad bajo fianza puede marcar una gran diferencia en su vida, permitiéndole regresar con su familia y ver a sus hijos mientras espera novedades en su caso.

La decisión permitirá que los no ciudadanos sin estatus legal o aquellos que se encuentren en proceso de deportación en Nevada puedan solicitar amparo. Para el 7 de abril, el gobierno está obligado a publicar avisos sobre el fallo en las áreas comunes de los centros de detención cuando las personas ingresen a ellos. Para el 14 de abril, los centros deben proporcionar formularios que permitan a las personas impugnar su encarcelamiento ante un tribunal, lo que se conoce como recurso de hábeas corpus.

Kagan añadió que, antes de que la administración Trump implementara la norma de detención obligatoria, los jueces de inmigración denegaban sistemáticamente la libertad bajo fianza a los inmigrantes que consideraban un peligro para el público.

“Esta política no tenía que ver con un peligro para el público”, dijo Kagan. “Simplemente se trataba de encarcelar a inmigrantes indocumentados”.

La demanda fue presentada a finales de octubre por la Clínica de Inmigración de la UNLV y la ACLU de Nevada en nombre de Victor Ramirez y Edgar Alcantar, luego de que se les negara la audiencia para la fianza. Ambos llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y no tenían antecedentes penales. Se les concedió la audiencia para la fianza en noviembre, tras la presentación de la demanda.