Un segundo hombre fue arrestado por el tiroteo desde un vehículo que acabó con la vida de una bebé

Un segundo sospechoso del asesinato por bala perdida de un bebé de 7 meses en una calle de Brooklyn fue arrestado el viernes, informó la policía, dos días después de un tiroteo que el comisionado de policía calificó como «una tragedia que realmente conmociona la conciencia».

Matthew Rodriguez, de 18 años, fue detenido en Pensilvania por detectives del Departamento de Policía de Nueva York que trabajaban con los alguaciles federales, según informó el NYPD.

El presunto autor de los disparos, Amuri Greene, de 21 años, fue arrestado poco después del tiroteo desde un vehículo en marcha que acabó con la vida de Kaori Patterson-Moore. Greene se declaró inocente de asesinato y otros cargos durante la comparecencia ante el juez el viernes por la noche y quedó detenido sin derecho a fianza.

Kaori iba en su cochecito cuando dos hombres pasaron a toda velocidad en una motocicleta por una calle el miércoles por la tarde. Greene, que iba en la parte trasera del vehículo, disparó contra un grupo de personas que se encontraban en una esquina, según consta en la denuncia judicial.

La madre de Kaori, Lianna Charles-Moore, declaró al New York Post que, tras oír lo que inicialmente creyó que eran fuegos artificiales, estaba consolando a su hijo de dos años, que se había asustado y había sido rozado por una bala, cuando miró a su izquierda y vio a su hija pequeña sangrando. La bebé había recibido un disparo en la cabeza.

“Mi hija era inocente. No se merecía eso”, declaró Charles-Moore al periódico. Añadió que su hija apenas comenzaba a gatear y que recientemente había empezado a decir “Mamá”.

Según la denuncia judicial, Greene declaró a la policía que su objetivo era otra persona entre la multitud.

Su abogado, Jay Schwitzman, declaró tras la audiencia que llevaría a cabo «una investigación independiente y exhaustiva de los hechos y las circunstancias de este trágico incidente».

Según la policía, tras el tiroteo, la motocicleta aceleró y chocó contra un automóvil a dos cuadras de distancia, arrojando a ambos hombres del vehículo. Greene resultó herido y fue hospitalizado poco después bajo custodia policial, pero el conductor de la motocicleta se dio a la fuga.

Las autoridades aún no han publicado los documentos judiciales que detallan el presunto papel de Rodríguez. Sin embargo, no han indicado que estuvieran buscando a nadie más que al pistolero —que se presume era Greene— y al conductor de la motocicleta.

La policía no disponía de información inmediata sobre cómo se conocían los hombres ni dónde vivía Rodríguez; no se pudo encontrar de inmediato ningún número de teléfono que funcionara a su nombre. Los cargos policiales en su contra estaban pendientes.

El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de policía Jessica Tisch expresaron su dolor e indignación por la muerte de Kaori.

“Este es un día terrible para nuestra ciudad, una tragedia que realmente conmociona la conciencia”, dijo Tisch en una rueda de prensa el miércoles.