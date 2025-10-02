Juez de inmigración niega solicitud de asilo de Kilmar Abrego García, pero tiene 30 días para apelar

Un juez de inmigración de Estados Unidos rechazó una solicitud de asilo de Kilmar Abrego García , cuyo caso se ha convertido en un reflejo de la lucha de poder partidista sobre la política de inmigración.

El miércoles, el juez de Baltimore rechazó una solicitud para reabrir el caso de asilo de Abrego García de 2019, pero esa no es la última palabra. Abrego García tiene 30 días para apelar ante la Junta de Apelaciones de Inmigración.

El salvadoreño tiene esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. En 2019, fue arrestado por agentes de inmigración. Solicitó asilo, pero no fue elegible porque llevaba más de un año en Estados Unidos. Sin embargo, el juez dictaminó que Ábrego García no podía ser deportado a El Salvador, donde corría peligro por parte de una pandilla que atacaba a su familia.

Fue deportado por error a El Salvador por la administración Trump en marzo y recluido en una prisión de mala reputación . Su caso pronto se convirtió en un punto de apoyo para quienes se oponían a la ofensiva migratoria del presidente republicano Donald Trump. Ante un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, la administración devolvió a Ábrego García a Estados Unidos en junio, solo para acusarlo inmediatamente de tráfico de personas.

Abrego García enfrenta cargos penales en Tennessee, basados ​​en una infracción de tránsito de 2022. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) también busca deportarlo a un tercer país, proponiendo primero Uganda y luego Esuatini, un pequeño país del sur de África donde el rey aún ostenta el poder absoluto. Sus abogados han denunciado los cargos penales y los intentos de deportación, alegando que son un intento de castigarlo por oponerse al gobierno.

Los funcionarios del gobierno han librado una implacable campaña de relaciones públicas contra Abrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13, entre otras cosas, a pesar del hecho de que no ha sido condenado por ningún delito.

Sus abogados han presentado mociones solicitando una orden de silencio y dicen que Abrego García no podrá recibir un juicio justo debido a las “declaraciones altamente perjudiciales, inflamatorias y falsas” hechas sobre él.

Si bien el juez federal de Tennessee puede ordenar a los fiscales allí que no hagan declaraciones perjudiciales sobre Abrego García, no está claro si la autoridad del juez se extiende al Departamento de Seguridad Nacional, que publicó información sobre el fallo del tribunal de inmigración sobre X el miércoles.

“Sus abogados intentaron luchar contra su deportación de Estados Unidos, pero una cosa es segura: este salvadoreño no podrá permanecer en nuestro país”, según la publicación.