Asistente de instrucción acusado de dos cargos de agresión sexual agravada
Un asistente de instrucción en la escuela secundaria Thomas Edison en el condado de Fairfax, Virginia, fue arrestado el martes y acusado después de supuestamente tocar inapropiadamente a dos estudiantes.
Según la policía, Derrick Burroughs, de 40 años y residente de Alexandria, fue arrestado después de dos derivaciones que llegaron el 25 de septiembre a los Servicios de Protección Infantil.
Las denuncias indicaban que Burroughs había tocado inapropiadamente a dos de sus estudiantes en distintas ocasiones. Se abrió una investigación y Burroughs fue arrestado.
Burroughs, quien ha sido asistente de instrucción en las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax desde 2023, fue acusado de dos cargos de agresión sexual agravada y libertades indecentes por parte de un conserje.
Posteriormente fue puesto en licencia administrativa, según la policía.
Burroughs fue liberado tras pagar una fianza de 3.000 dólares.