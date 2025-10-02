Senadores buscan mantener el transbordador espacial Discovery en el estado

Una de las joyas de la corona de las atracciones turísticas de Virginia, el transbordador espacial Discovery, podría despegar hacia otro lugar mientras los senadores estadounidenses Mark Warner y Tim Kaine buscan evitar el traslado desde su sede en Virginia a Texas.

El esfuerzo por reubicar el transbordador espacial surge a medida que aumenta el apoyo para trasladarlo al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, considerado fundamental para el programa de vuelos espaciales tripulados de Estados Unidos. Los senadores republicanos John Cornyn y Ted Cruz, ambos de Texas, impulsan la reubicación. La nave se encuentra en el Centro Steven F. Udvar-Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsoniano en Chantilly desde 2012.

La semana pasada, los senadores escribieron una carta a los asignadores del Senado, con la esperanza de bloquear el financiamiento federal incluido en la ley Big Beautiful Bill para reubicar el transbordador, argumentando que desperdiciaría dinero de los contribuyentes, lo pondría en riesgo de sufrir daños y disminuiría el acceso público.

El Smithsonian estimó que transportar el Discovery podría costar más de 50 millones de dólares, y que se necesitarían otros 325 millones para la planificación, la reconstrucción de la exhibición y nuevas instalaciones, afirma la carta, lo que supera los 85 millones de dólares asignados en la Ley.

“Desde la perspectiva del acceso público, el Centro Udvar-Hazy, ubicado en la región de Washington, D. C., ofrece entrada gratuita y atrae a millones de visitantes cada año, incluyendo estudiantes, veteranos y turistas internacionales”, escribieron Kaine y Warner. “El Smithsonian proporciona a Discovery una gestión profesional y visibilidad global. El Smithsonian es único entre los museos por brindar a los visitantes acceso a un tesoro nacional diseñado para inspirar al público estadounidense sin imponer barreras económicas”.

El centro se ha convertido en uno de los 20 museos más visitados de América del Norte, atrayendo más de un millón de visitantes al año, según el Smithsonian.

Entre 1984 y 2012, el Discovery orbitó la Tierra casi 240 millones de kilómetros más que sus dos predecesores, realizando 39 misiones. La nave, llamada así por los famosos veleros de exploración, fue transferida al Instituto Smithsoniano por la NASA en abril de 2012.

Recientemente, el Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian anunció planes para ampliar el centro en el norte de Virginia, luego del último gran proyecto de construcción en 2003. El proyecto permitirá al Smithsonian exhibir más artefactos y nuevas adquisiciones, probablemente mejorando el transbordador y las ofertas del centro.

Se espera que la construcción finalice a finales de 2028.

En una entrevista en agosto , Cornyn dijo que el entonces administrador de la NASA y ex astronauta del Discovery, Charles Bolden Jr., trató a Houston con poca consideración cuando se trató de considerar la ciudad como uno de los hogares para cuatro transbordadores retirados en 2010. Bolden asignó los tres transbordadores restantes a California, Florida y Nueva York.

Sin embargo, Cornyn cree que el Centro Espacial Johnson es “un lugar natural” para ubicar la nave, ya que es el hogar de los vuelos espaciales humanos.

Como parte del proceso de reconsideración de Houston, la Ley exigió al administrador actual tomar una nueva decisión, que favoreció a Houston. El secretario de Transporte, Sean Duffy, nominado por el presidente Donald Trump, se desempeña como administrador interino.

Cornyn dijo que espera que cuando las generaciones actuales y futuras vean el transbordador, encuentren inspiración en temas relacionados con la industria espacial.

“Ver esto de primera mano y comprender su importancia tendrá, esperamos, una influencia muy positiva en ellos y en sus vidas, y sería excelente para el turismo y la economía”, dijo Cornyn.

En una declaración al Mercury, el Smithsonian dijo que es propietario del Discovery y lo mantiene, junto con todas sus colecciones, en fideicomiso para la nación.

“El Smithsonian tiene la responsabilidad única de gestionar, preservar y hacer accesibles adecuadamente las colecciones bajo su cuidado para que las generaciones actuales y futuras las aprecien, disfruten y estudien”, declaró el instituto de investigación. “El Smithsonian lleva a cabo sus responsabilidades de administración mediante políticas, procedimientos y planes sistemáticos de gestión de colecciones basados ​​en las mejores prácticas profesionales y específicas de cada disciplina. El Smithsonian evaluará cuidadosamente cualquier solicitud de traslado de Discovery a la luz de estas obligaciones”.