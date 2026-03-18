Juez anula la ley de Arkansas que obligaba a las escuelas a exhibir los Diez Mandamientos

Un juez federal anuló el lunes una ley de Arkansas que exigía que los Diez Mandamientos se exhibieran de forma destacada en las aulas de las escuelas públicas.

Esta ley es una de las impulsadas por los republicanos, incluido el presidente Donald Trump, para incorporar la religión en las escuelas públicas. Arkansas, Luisiana y Texas han promulgado leyes similares que exigen la exhibición de los Diez Mandamientos en las aulas. Por ello, cada una de estas leyes ha enfrentado impugnaciones legales que muchos prevén que serán resueltas por la Corte Suprema de Estados Unidos.

A continuación, se examina con más detalle el estado de los mandatos, que han avivado el prolongado debate sobre el papel de la religión en las instituciones gubernamentales.

Un fallo de un tribunal federal bloquea el mandato en Arkansas; los republicanos prometen apelar.

El año pasado, siete familias de Arkansas, de diversas creencias religiosas y no religiosas, presentaron una demanda impugnando la nueva ley estatal que exige que todas las escuelas públicas de primaria y secundaria exhiban los Diez Mandamientos en todas las aulas y bibliotecas. La demanda nombró como demandados a seis distritos escolares de Arkansas.

Aunque no está claro cuántos distritos escolares o universidades públicas han colocado carteles, los medios locales han citado varios ejemplos en los últimos cinco meses. Entre ellos, los Diez Mandamientos fueron colocados en el campus de la Universidad de Arkansas en Fayetteville, según informó el Arkansas Advocate en octubre.

Los críticos argumentan que el mandato es inconstitucional y viola la separación de la iglesia y el estado. Los defensores de la legislación dicen que los Diez Mandamientos tienen importancia histórica y son parte de los fundamentos de Estados Unidos.

El lunes, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Timothy L. Brooks, afirmó en su sentencia escrita que «nada podría justificar la inclusión de los Diez Mandamientos —con o sin contexto histórico— en una clase de cálculo, química, francés o carpintería, por nombrar solo algunas».

Brooks, quien fue nominado por el expresidente Barack Obama, continuó escribiendo que «no hay necesidad de esforzarnos para imaginar una demostración constitucional exigida» por la ley de 2025; «No existe», escribió.

Si bien la sentencia de Brooks bloquea el requisito, no está claro hasta qué punto se puede aplicar su decisión: si se limita a los distritos escolares específicos mencionados en la demanda o si se aplica a todo el estado. Megan Bailey, portavoz de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Arkansas, uno de los grupos que representan a los padres que impugnan la ley, afirmó que el fallo «deja claro que la ley es inconstitucional».

“Por lo tanto, sería imprudente que cualquier distrito escolar de Arkansas siguiera adelante con la publicación de los Diez Mandamientos”, declaró Bailey a The Associated Press.

La gobernadora Sarah Huckabee Sanders declaró que planea apelar el fallo y «defender los valores de nuestro estado».

Se anima a las escuelas de Luisiana a colgar carteles tras el fallo más reciente.

En 2024, Luisiana se convirtió en el primer estado en exigir la exhibición de carteles con los Diez Mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas, desde el jardín de infancia hasta la universidad.

Si bien el litigio se ha tramitado en los tribunales federales durante casi dos años, un fallo del mes pasado anuló una orden judicial anterior que había impedido que la ley entrara en vigor, allanando el camino para la instalación de pantallas en las aulas.

Inmediatamente después del fallo del 20 de febrero del pleno del Quinto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, el gobernador Jeff Landry ordenó a las escuelas que cumplieran la ley y exhibieran los Diez Mandamientos. En una carta dirigida a los educadores, Landry escribió que la decisión del tribunal “elimina cualquier obstáculo para la implementación de la ley de los Diez Mandamientos de Luisiana” y que las escuelas “deben proceder ahora a colocar los carteles en las aulas”.

La ley exige que las escuelas acepten carteles donados con los Diez Mandamientos, los cuales deben tener una fuente grande y fácil de leer. A principios de este año, un grupo de defensa conservador, Louisiana Family Forum, envió carteles a la mayoría de los sistemas escolares parroquiales del estado, según informó The New Orleans Advocate/The Times-Picayune.

Aún no se han reportado casos generalizados de escuelas que hayan colocado los carteles, y algunos funcionarios escolares han expresado su preocupación por posibles litigios. Sin embargo, otros afirman que es inminente. Entre ellos se encuentra el presidente de la Universidad Estatal de Luisiana, Wade Rousse, quien declaró que la universidad tiene la intención de cumplir con la ley, pero que, hasta la semana pasada, no había recibido carteles donados.

Se colocan carteles en las aulas de Texas.

El año pasado, entró en vigor en Texas una medida similar , lo que supuso el intento de mayor alcance en el país para exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas públicas.

Ante la fuerte oposición de profesores, padres y alumnos, los carteles comenzaron a colocarse en las aulas a medida que los distritos escolares aceptaban donaciones o pagaban por su impresión. A unos veinticuatro de los aproximadamente 1200 distritos escolares del estado se les prohibió colgar los carteles después de que jueces federales emitieran órdenes judiciales en casos que contravenían la ley.

En enero, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos escuchó los argumentos sobre la ley de Texas y el litigio está pendiente.