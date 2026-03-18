La vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, gana las primarias demócratas para el Senado

La vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, ganó el martes las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos, superando a dos miembros en ejercicio de la Cámara de Representantes y avanzando a las elecciones generales de noviembre contra el candidato republicano Don Tracy, expresidente del partido estatal.

La jubilación del senador estadounidense Dick Durbin , el segundo demócrata de mayor rango en el Senado durante muchos años, desencadenó una reñida campaña dentro del Partido Demócrata, con Stratton y los representantes Raja Krishnamoorthi y Robin Kelly como candidatos, entre otros. La intensa recaudación de fondos y la feroz competencia marcaron la contienda, que puso a prueba la influencia del gobernador demócrata JB Pritzker . El gobernador, cuyo nombre ha sonado como posible candidato presidencial para 2028, respaldó a Stratton.

Estas elecciones sirvieron como campo de pruebas para algunos de los temas más importantes a los que se enfrenta el Partido Demócrata, desde el apoyo a Israel hasta la aplicación de las leyes de inmigración y las industrias de las criptomonedas y la inteligencia artificial, mientras que los super PAC invirtieron millones de dólares en las reñidas primarias.

Se prevé que la mayoría de los ganadores de las primarias en este bastión demócrata ganen en noviembre, dando forma a una nueva generación de liderazgo en la delegación del estado en el Congreso.

Stratton victorioso

Stratton tuvo dificultades para recaudar fondos, pero contó con el poderoso respaldo de Pritzker, quien hizo campaña con ella por todo el estado.

La presentó el martes por la noche antes de su discurso de victoria, en el que se comprometió a impulsar la atención médica universal y salarios más altos, abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y «llevar esta lucha directamente a la puerta de Donald Trump».

“Estamos listos para retomar el control de nuestra democracia”, dijo Stratton a sus seguidores reunidos en Chicago.

La contienda, en la que participaron 10 demócratas, resultó costosa. Krishnamoorthi dominó la recaudación de fondos y fue el primero en anunciarse en televisión en julio. Según los registros de financiación de campaña, comenzó 2026 con más de 15 millones de dólares disponibles, frente al millón de dólares de Stratton. A finales del año pasado, Pritzker invirtió 5 millones de dólares en un super PAC con el objetivo de elegirla.

En los debates, Stratton arremetió contra Krishnamoorthi, en particular por su historial de votaciones, dado que el demócrata llevaba cinco mandatos, y por las donaciones recibidas de un contratista del ICE.

Krishnamoorthi, quien ha pedido el desmantelamiento de la agencia, dijo que donó el dinero a grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. En su discurso de concesión del martes, mencionó sus orígenes como inmigrante nacido en la India y criado en el centro de Illinois.

“Solo en este país un chico como yo puede servir en el Congreso”, dijo. “Y ahora debemos unirnos como demócratas y como estadounidenses para asegurarnos de que volvamos a los principios que nos convirtieron en un faro de libertad y oportunidad para el mundo”.

Rochelle Brockenborough, de 64 años, dijo que votó por Stratton en el Centro de Servicios Comunitarios Dr. Martin Luther King en Chicago.

“Quería asegurarme de que no hubiera dinero de AIPAC. Eso es importante para mí”, dijo, y agregó que los impuestos de los estadounidenses no deberían usarse para apoyar a Israel.

Los candidatos destacaron sus vínculos con figuras emblemáticas de Chicago, como el expresidente Barack Obama y el difunto reverendo Jesse Jackson , fallecido el mes pasado. Sin embargo, un respaldo póstumo de Stratton causó problemas cuando la familia de Jackson lo retiró el lunes, alegando que el borrador no estaba destinado a ser publicado.

En las primarias republicanas, Tracy, abogada que dirigió el Partido Republicano de Illinois entre 2021 y 2024, superó a otros cinco candidatos. El estado no había tenido un senador republicano desde hace una década, cuando Mark Kirk fue derrotado por la actual senadora demócrata Tammy Duckworth.

Los funcionarios electorales esperaban una gran afluencia de votantes después de que la participación en las primarias estatales de 2024 fuera del 19%, la más baja en más de cinco décadas. Las estimaciones iniciales de participación en Chicago rondaban el 25%, según la Junta Electoral de Chicago.

Primarias abarrotadas para la Cámara de Representantes de EE. UU.

Decenas de candidatos se postularon para cinco puestos vacantes en el área de Chicago.

En el segundo distrito de Kelly, que abarca partes del South Side y los suburbios, y se adentra en las tierras agrícolas del centro de Illinois, la comisionada del condado de Cook, Donna Miller, resultó ganadora en una concurrida contienda demócrata que incluyó al exrepresentante estadounidense Jesse Jackson Jr. , hijo del fallecido líder de los derechos civiles . Miller se enfrentará en noviembre al republicano Michael Noack, quien no tuvo oposición.

Miller contaba con el respaldo de AIPAC, y ese apoyo llevó a la congresista saliente Jan Schakowsky, del noveno distrito, a retirar su apoyo a Miller.

El escaño vacante en el octavo distrito suburbano de Krishnamoorthi atrajo a ocho demócratas y cuatro republicanos. La excongresista Melissa Bean ganó la nominación demócrata y avanza para enfrentarse a la republicana Jennifer Davis.

“La gente está preparada para el cambio, quiere ver un Congreso que funcione”, declaró Bean a Associated Press. “Hace bastante tiempo que no tenemos uno”.

Otros dos miembros de la Cámara de Representantes se retiran tras largas trayectorias profesionales.

El séptimo distrito del representante Danny Davis, elegido por primera vez en 1996, abarca partes del centro, el lado oeste y los suburbios. El candidato que él apoyó, el representante estatal La Shawn Ford, ganó la nominación frente a un grupo de aspirantes que incluía a la tesorera de la ciudad de Chicago, Melissa Conyears-Ervin. Chad Koppie ganó por el Partido Republicano.

Las primarias para el escaño del 9.º distrito que ocupaba Schakowsky fueron las más concurridas. Entre los 15 demócratas, el alcalde de Evanston, Daniel Biss, superó por poco a la creadora de contenido digital Kat Abughazaleh y a la senadora estatal Laura Fine, quien también contaba con el respaldo de AIPAC. El republicano John Elleson ganó la nominación del partido.

En declaraciones a sus seguidores, Biss calificó a Schakowsky, quien le había dado su apoyo, como su «heroína política» y dijo que la contienda para reemplazarla planteaba cuestiones fundamentales sobre las prioridades del Partido Demócrata.

“¿Vamos a redoblar nuestros esfuerzos en defensa de nuestros valores progresistas, o vamos a dejar de proteger a los más vulnerables?”, preguntó Biss. “Vamos a alzar la voz, vamos a luchar”.

Otro escaño vacante en el área de Chicago era el del representante Jesús “Chuy” García, quien anunció que no buscaría la reelección alegando motivos de salud y personales. Las primarias demócratas del 4.º Distrito no tuvieron oposición después de que García, discretamente, conspirara para colocar a su jefa de gabinete, Patty García, en la boleta electoral sin competencia demócrata.

Patty Garcia, que no tiene parentesco con el congresista, se enfrentará en noviembre a la republicana Lupe Castillo, que también se presentó sin oposición.

Pritzker busca un tercer mandato como gobernador.

Pritzker, heredero de la fortuna de la cadena hotelera Hyatt y que no tuvo oposición en las primarias, es el primer gobernador que busca un tercer mandato desde la década de 1980.

Pritzker, uno de los críticos más acérrimos del presidente Donald Trump , aprovechó su discurso de victoria para destacar sus esfuerzos por oponerse a la agresiva represión federal contra la inmigración en Chicago el año pasado. Criticó la agenda republicana, calificó la presidencia de Trump de «desastre absoluto» y prometió ayudar a los demócratas de todo Illinois a ganar en noviembre.

“Esta es la lucha de nuestras vidas”, dijo a sus seguidores en un hotel del centro de Chicago. “Todo lo que nos importa está bajo asedio desde Washington”.

Pritzker también lanzó pullas contra el candidato republicano Darren Bailey, un ex senador estatal al que derrotó fácilmente en 2022.

Bailey, quien superó a otros tres republicanos que competían por la nominación, dijo que esta vez hizo las cosas de manera diferente, incluyendo centrarse más en los votantes de Chicago.

Durante la campaña y en su discurso de victoria, Bailey criticó el liderazgo de Pritzker, incluso culpándolo del aumento de los costos. De cara a noviembre, prometió incluir a los demócratas «que se sentían marginados».

“Quiero trabajar juntos para que el gobierno de Illinois vuelva a funcionar en todos los niveles”, dijo.