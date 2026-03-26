Incluirán la firma de Trump en un nuevo billete

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está trabajando en planes para incluir la firma del presidente Donald Trump en todos los nuevos billetes estadounidenses, anunció la agencia el jueves.

Esta medida sería la primera de su tipo para un presidente en ejercicio. La noticia fue publicada inicialmente por Vanity Fair.

Este es el ejemplo más reciente de cómo Trump pone su nombre e imagen en instituciones culturales estadounidenses, tras el cambio de nombre del Instituto de la Paz de Estados Unidos , el centro de artes escénicas Kennedy Center y una nueva clase de acorazados , entre otros homenajes.

Estos planes van de la mano con un esfuerzo en curso para conseguir que el rostro de Trump aparezca en una moneda.

A principios de este mes, una comisión federal de artes aprobó el diseño final de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen de Trump para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos el 4 de julio.

Según un comunicado de prensa del Tesoro, la firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent, también aparecería en los billetes.

Bessent declaró que «no hay mejor manera de reconocer los logros históricos de nuestro gran país» que con billetes de dólar estadounidense que lleven el nombre de Trump.

El tesorero estadounidense, Brandon Beach, declaró que imprimir la firma de Trump en la moneda estadounidense «no solo es apropiado, sino también merecido».

La Casa de la Moneda, que forma parte del Departamento del Tesoro, fabrica y distribuye la moneda.