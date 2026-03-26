Un hombre internado por error de identidad recibirá una indemnización de 975.000 dólares

En un caso de identidad equivocada, un hombre que fue arrestado injustamente y recluido durante dos años en un hospital psiquiátrico estatal de Hawái recibirá una indemnización de 975.000 dólares por parte de la ciudad y el condado de Honolulu.

Joshua Spriestersbach vivía en la calle en 2017 cuando la policía lo arrestó por delitos cometidos por otro hombre llamado Thomas Castleberry.

Durante dos interacciones previas, la policía identificó erróneamente a Spriestersbach y luego no corrigió el registro, según una demanda que Spriestersbach presentó en 2021. Esos errores llevaron a su arresto en 2017, que resultó en su detención durante varios años.

Spriestersbach también podría recibir una indemnización de 200.000 dólares por parte del estado para resolver las demandas legales presentadas contra la oficina del defensor público de Hawái.

En 2011, Spriestersbach no tenía hogar y dormía en la escuela secundaria Kawananakoa en Punchbowl cuando un agente lo despertó y le preguntó su nombre. Spriestersbach se negó a dar su nombre de pila, según consta en su demanda, y solo dio el apellido de su abuelo: Castleberry.

El agente encontró una orden de arresto de 2009 a nombre de Thomas Castleberry y detuvo a Spriestersbach por dicha orden pendiente.

Spriestersbach le dijo al agente que no era Thomas Castleberry, según la denuncia, pero el agente lo arrestó de todos modos. Spriestersbach no se presentó a la cita en el tribunal, y este posteriormente anuló la orden de arresto en su contra. Sin embargo, la confusión de identidad lo persiguió.

En 2015, un agente del Departamento de Policía de Houston (HPD) se acercó a Spriestersbach fuera del horario permitido en el parque ʻAʻala, donde había estado durmiendo. Inicialmente se negó a dar su nombre al agente, pero finalmente lo hizo, según consta en la denuncia. Thomas Castleberry figuraba como alias y existía una orden de arresto en su contra, según la denuncia, pero debido a que los agentes tomaron las huellas dactilares de Spriestersbach en esta ocasión, confirmaron que no se trataba de Castleberry.

Sin embargo, según la denuncia, no actualizaron los registros del departamento de policía.

El día de su arresto en 2017, Spriestersbach estaba esperando comida afuera de Safe Haven en Chinatown. Según su denuncia, se quedó dormido en la acera mientras esperaba en la fila, y un agente del Departamento de Policía de Houston lo despertó y lo arrestó por la orden de arresto pendiente de Casteberry.

Spriestersbach pasó cuatro meses en el Centro Correccional Comunitario de Oʻahu y más de dos años en el Hospital Estatal de Hawái antes de ser puesto en libertad el 17 de enero de 2020. Según su denuncia, los agentes de policía, los defensores públicos y los trabajadores sanitarios tuvieron la oportunidad de corregir el error que condujo a la detención de Spriestersbach, pero nadie lo hizo.

“Antes de enero de 2020, nadie actuó en base a la información disponible para determinar si Joshua decía la verdad, es decir, si no era Thomas R. Castleberry”, afirma la denuncia. “En cambio, determinaron que Joshua sufría delirios y era incompetente simplemente porque se negaba a admitir que era Thomas R. Castleberry y a reconocer sus crímenes”.

La denuncia alega que las prácticas municipales que no identificaban adecuadamente a las personas sin hogar y con enfermedades mentales, así como que no corregían los registros erróneos que daban lugar a sus detenciones, fueron «el factor determinante» detrás del arresto y la detención de Spriesterbach.

Los abogados de Spriestersbach no respondieron a las solicitudes de comentarios a última hora de la tarde del miércoles. El Departamento de Policía de Houston (HPD) y la alcaldía tampoco respondieron a la solicitud de comentarios.

La mayoría de los concejales de Honolulu aprobaron el acuerdo el miércoles por la tarde, aunque el concejal Val Okimoto votó a favor de aprobarlo con reservas.