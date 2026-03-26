La Casa Blanca plantea una emergencia nacional para pagar a los trabajadores de la TSA

Ante la creciente presión, la Casa Blanca planteó el jueves la medida extraordinaria de invocar una emergencia nacional para pagar a los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), mientras los senadores revisaban una oferta «última y definitiva» para poner fin al estancamiento de la financiación que ha colapsado los aeropuertos y perturbado los viajes .

Los demócratas se han negado a financiar el Departamento de Seguridad Nacional mientras exigen cambios para controlar las operaciones de control migratorio del presidente Donald Trump . Durante un evento en la Casa Blanca, Trump advirtió que intervendría si el Congreso no actuaba.

El Senado quedó paralizado y los senadores, listos para abandonar la ciudad para sus propias vacaciones de primavera, se prepararon para quedarse toda la noche para llegar a un acuerdo.

“¡Ya basta!”, dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune , RS.D., al anunciar que había presentado la oferta final a los demócratas.

Thune no reveló detalles del nuevo marco, pero dijo que retomaba la oferta republicana del fin de semana, antes de que se interrumpieran las conversaciones con la Casa Blanca y los demócratas.

“Esperemos que esto se resuelva pronto”, dijo Thune.

La suspensión de la financiación del DHS, que ya lleva 41 días, ha provocado interrupciones en los viajes, impago de salarios e incluso avisos de cierre de aeropuertos . Los trabajadores de la TSA se enfrentan a su segundo día sin cobrar, y miles de ellos se niegan a presentarse a trabajar.

Varios aeropuertos están experimentando tasas de ausencia laboral superiores al 40% entre los trabajadores de la TSA, y cerca de 500 de sus casi 50 000 agentes de seguridad del transporte han renunciado durante el cierre del gobierno. A nivel nacional, el miércoles, más del 11% de los empleados de la TSA que estaban de turno faltaron al trabajo, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esto representa más de 3120 ausencias.

Trump, quien en gran medida ha dejado la resolución del problema en manos del Congreso, amenazó con enviar a la Guardia Nacional a los aeropuertos, además del despliegue de agentes del ICE que ahora están revisando la identificación de los viajeros, una medida que está generando preocupación.

La Casa Blanca está considerando diversas opciones, entre ellas declarar una emergencia nacional para pagar a los trabajadores de la TSA, una medida que sería políticamente delicada y que casi con toda seguridad enfrentaría impugnaciones legales.

“Deben poner fin a este cierre inmediatamente o tendremos que tomar medidas drásticas”, dijo Trump el jueves durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, Melissa Gates declaró que no tomaría su vuelo a Baton Rouge, Luisiana, tras esperar más de dos horas y media sin llegar aún al control de seguridad. Añadió que no había otros vuelos disponibles hasta el viernes.

“Debería haber conducido, ¿no?”, dijo Gates. “Cinco horas habrían sido una broma comparadas con esto”.

Una oferta «última y definitiva» sobre la mesa.

Los senadores se retiraron para discutir en privado la última oferta, mientras un grupo central de más de 10 senadores, demócratas y republicanos, trabajaba para ultimar los detalles.

“Creo que todos nos damos cuenta de que no vamos a llegar a ninguna parte hasta que esto se resuelva”, dijo el senador Mark Warner, demócrata por Virginia.

Los demócratas argumentan que las propuestas republicanas no son suficientes para establecer controles sobre los agentes del ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y otras agencias federales que participan en las redadas migratorias, especialmente tras la muerte de dos estadounidenses que protestaban contra estas acciones en Minneapolis. Exigen que los agentes federales lleven identificación, se quiten las mascarillas y se abstengan de realizar redadas cerca de escuelas, iglesias u otros lugares sensibles.

Tras un almuerzo privado, los republicanos afirmaron que existían otras opciones además de invocar la emergencia nacional.

“Es muy posible que el presidente decida eso, pero no lo sé”, dijo la senadora Susan Collins, republicana de Maine y presidenta del Comité de Asignaciones, quien afirmó que existen fondos en otras partidas que pueden utilizarse legalmente para pagar tanto a la TSA como a la Guardia Costera.

Durante el fin de semana, las conversaciones con la Casa Blanca, incluido el responsable de la política fronteriza, Tom Homan, parecían estar avanzando hacia un acuerdo, incluso en varios puntos que los demócratas habían estado exigiendo, como la identificación y las limitaciones a las redadas en lugares sensibles.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, afirmó que necesitaban ver cambios reales. «Hemos estado hablando de reformas del ICE desde el primer día», declaró.

Cualquier acuerdo casi con seguridad requerirá un compromiso, dado que los legisladores de izquierda y derecha se rebelan. Los republicanos conservadores han criticado duramente las propuestas de su propio partido, exigiendo financiación completa para las operaciones de inmigración y mostrándose escépticos ante la promesa de los líderes de que abordarían el proyecto de ley de Trump sobre la prueba de ciudadanía para votar en un paquete legislativo posterior.

Trump se mantiene al margen de la contienda.

Trump no se refirió directamente al estado de las negociaciones el miércoles por la noche durante la cena anual de recaudación de fondos del comité de campaña de los republicanos de la Cámara de Representantes. El jueves, el presidente reactivó su campaña para que los senadores eliminen el filibusterismo como una forma de contrarrestar la oposición a las políticas republicanas, algo que la mayoría de los senadores republicanos no desean hacer.

La importante ley de recortes fiscales del Partido Republicano , promulgada por Trump el año pasado, destinó miles de millones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo 75 mil millones de dólares para las operaciones del ICE, asegurando así el flujo de fondos para su agenda de inmigración y deportación incluso con el cierre de la financiación. El ICE y otros agentes de inmigración siguen recibiendo sus salarios.

Los republicanos afirman que la administración Trump ya ha dado pasos importantes para satisfacer las demandas de los demócratas, en particular después de la toma de posesión del senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, como nuevo secretario de Seguridad Nacional en sustitución de Kristi Noem.

Las filas en los aeropuertos se alargan mientras los trabajadores de la TSA sufren dificultades.

“Esta es una situación crítica”, declaró el administrador interino de la TSA, Ha Nguyen McNeill, en una audiencia de la Cámara de Representantes el miércoles.

Describió las múltiples dificultades a las que se enfrentan los trabajadores de la TSA que no reciben sueldo —acumulaciones de facturas y avisos de desalojo, incluso donaciones de plasma para llegar a fin de mes— y advirtió sobre posibles cierres de aeropuertos si más empleados se niegan a ir a trabajar.

“En este punto, tenemos que considerar todas las opciones disponibles”, dijo.

McNeil también afirmó que los agentes de la TSA que trabajan en los aeropuertos del país han experimentado un aumento de más del 500% en la frecuencia de las agresiones desde que comenzó el cierre del gobierno.

“Esto es inaceptable”, dijo McNeill.