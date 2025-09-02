ICE se presenta para entrevistar a padres que esperan reunirse con sus hijos que ingresaron solos a EE.UU

El gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a exigir a los padres que buscan reunirse con sus hijos que cruzaron a Estados Unidos solos que se presenten a entrevistas donde los funcionarios de inmigración pueden interrogarlos, según un memorando de política obtenido por The Associated Press.

Grupos de defensa legal afirman que este cambio ha provocado el arresto de algunos padres, mientras que sus hijos permanecen bajo custodia estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. no confirmó esto ni respondió preguntas sobre la directiva del 9 de julio, sino que se refirió en un comunicado a las dificultades de la administración Biden para investigar y supervisar adecuadamente los hogares donde se ubican los niños.

La Oficina de Reubicación de Refugiados, dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. y encargada de la custodia de los menores que cruzan la frontera sin un padre o tutor legal, emitió la directiva. La agencia indicó que el objetivo es garantizar que los patrocinadores —generalmente un padre o tutor— sean debidamente investigados.

El memorando indicaba que los patrocinadores ahora deben presentarse en persona para la verificación de identidad. Anteriormente, los patrocinadores podían presentar sus documentos de identidad en línea. La directiva también indica que «las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley podrán estar presentes para cumplir con sus propios objetivos, lo que podría incluir entrevistar a los patrocinadores».

Neha Desai, directora general de derechos humanos del Centro Nacional de Derecho Juvenil, dijo que el cambio ofrece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos una «oportunidad incorporada» para arrestar a los padres, algo que, según ella, ya ha sucedido.

Mary Miller Flowers, directora de políticas y asuntos legislativos del Centro Joven para los Derechos de los Niños Inmigrantes, comentó que conocía un caso en el que agentes de inmigración arrestaron al padre de un niño menor de 12 años que se presentó a un control de identidad. «Como resultado, la madre tiene miedo de presentarse. Y así, este niño está atrapado», dijo Miller Flowers.

Desai también afirmó que es improbable que las entrevistas aporten información que las autoridades no tengan ya. La investigación ya incluía estudios de hogares y verificaciones de antecedentes realizadas por personal de la Oficina de Reubicación de Refugiados, no por las autoridades migratorias.

La Oficina de Reubicación de Refugiados afirmó que se comunica de forma clara y proactiva con los padres, informándoles de que podrían ser entrevistados por ICE u otras autoridades. Añadió que los padres pueden negarse a ser entrevistados por ICE y que esta negativa no influirá en la decisión sobre la entrega de sus hijos.

“El objetivo es garantizar que cada niño sea entregado a un entorno estable y seguro y con patrocinadores completamente investigados, asegurándose de que el patrocinador potencial sea la misma persona que presente la documentación de respaldo, incluida una identificación válida”, dijo en un comunicado.

Sin embargo, Desai tiene conocimiento de una situación en la que un patrocinador no fue notificado y solo pudo declinar la oferta después de oponerse.

“Sabemos de patrocinadores que están profundamente temerosos debido a esta entrevista, pero algunos todavía están dispuestos a seguir adelante dada su determinación de liberar a sus hijos de la custodia”, dijo.

La administración Trump apunta a Biden

Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, emitió un comunicado que no mencionó ningún arresto ni cambios específicos. En cambio, afirmó que el departamento busca proteger a los menores liberados durante la administración del presidente Joe Biden.

Un informe de un organismo de control federal publicado el año pasado abordó las dificultades de la administración Biden durante el aumento de niños migrantes que llegaron a la frontera entre Estados Unidos y México en 2021. La administración Trump envió agentes del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI para visitar a los niños .

Otro cambio reciente permite al ICE entrevistar a menores mientras se encuentran en albergues gubernamentales. Esto entró en vigor el 2 de julio, según una directiva independiente que la Oficina de Reubicación de Refugiados envió a los albergues, también obtenida por AP.

La agencia afirmó que brinda asesoría legal a menores y que su personal no participa en las entrevistas con las autoridades. Los defensores legales de menores afirman que reciben avisos de las entrevistas con apenas una hora de anticipación, y que los menores a menudo no comprenden el propósito de la entrevista o son engañados por los agentes.

“Si no entendemos para qué sirve la entrevista ni a dónde va la información, ¿realmente estamos consintiendo este proceso?”, dijo Miller Flowers, del Centro Young.

Jennifer Podkul, jefa de política global de Kids in Need of Defense, dijo que algunos oficiales carecen de habilidades lingüísticas, técnicas de entrevistas basadas en el trauma y conocimiento del proceso de reunificación.

«Parece que está diseñado simplemente para ampliar la cobertura sobre la aplicación de leyes migratorias contra adultos», dijo.

Una serie de cambios de política añaden obstáculos al proceso de reunificación

Los cambios de julio forman parte de una serie de medidas que ha adoptado la administración Trump para intensificar la investigación de los padres que buscan reunirse con sus hijos.

La administración ha exigido la toma de huellas dactilares de los patrocinadores y de cualquier adulto que viva en el hogar donde se liberan los niños. También ha exigido una identificación o comprobante de ingresos que solo pueden obtener quienes residen legalmente en Estados Unidos, además de implementar pruebas de ADN y visitas domiciliarias por parte de agentes de inmigración.

Los niños han pasado más tiempo en albergues gubernamentales debido a una mayor verificación de antecedentes. La estancia media de los liberados fue de 171 días en julio, una disminución respecto a un máximo de 217 días en abril, pero muy por encima de los 37 días de enero, cuando Trump asumió el cargo .

En julio, unos 2.000 niños no acompañados se encontraban bajo custodia gubernamental.

Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro Acacia para la Justicia que analiza datos sobre la custodia infantil, atribuye los tiempos de custodia más largos a los cambios de políticas.

“La misión de la agencia se ha mezclado y enredado”, añadió. “Parece que la misión de la ORR se ha visto un tanto comprometida, ya que ahora se centran más en la aplicación de la ley migratoria, y no son una entidad encargada de la aplicación de la ley migratoria”.