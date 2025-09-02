Los nuevos precios en McDonald’s pueden indicar una guerra de precios más amplia en la comida rápida

McDonald’s está reduciendo los precios de algunos menús combinados para atraer nuevamente a los clientes que se han sentido desanimados por los crecientes costos de adquirir una comida rápida.

La caída de precios puede inducir a sus rivales, que se han topado con algunos de los mismos problemas de precios, a seguir su ejemplo.

A partir del 8 de septiembre, McDonald’s ofrecerá Menús Extra Value, que combinan platos principales selectos como un Big Mac, un Egg McMuffin o un sándwich McCrispy con papas fritas medianas o papas hash brown y una bebida. Los precios varían según la ubicación, pero McDonald’s indicó que los Menús Extra Value costarán un 15 % menos que pedir cada uno de estos platos por separado.

Para lanzar la promoción, McDonald’s ofrecerá un menú Big Mac de $8 o un menú Sausage McMuffin de $5 por tiempo limitado en la mayor parte del país. Los clientes de California, Alaska, Hawái y Guam tendrán que pagar $1 más por estos menús.

Durante años, McDonald’s ha experimentado una disminución constante en las visitas de clientes estadounidenses con ingresos familiares inferiores a $45,000 al año. El director ejecutivo, Chris Kempczinski, afirmó que estos consumidores, y otros, ya no consideran a McDonald’s una buena opción.

En un McDonald’s cercano a la sede de la empresa en Chicago, por ejemplo, un menú de 10 piezas de Chicken McNuggets cuesta 10,39 dólares.

El aumento de precios ha lastrado las ventas. Las ventas comparables de McDonald’s —es decir, las ventas en establecimientos con al menos un año de antigüedad— crecieron un 2,5 % entre abril y junio , pero esto se debió principalmente al aumento de precios. Las visitas a restaurantes de comida rápida por parte de consumidores de bajos ingresos se redujeron en porcentajes de dos dígitos en toda la industria durante el segundo trimestre, según McDonald’s.

“Hoy en día, con demasiada frecuencia, si eres ese consumidor, vas al restaurante y ves menús combinados con precios superiores a $10”, dijo Kempczinski durante una conferencia telefónica con inversores en agosto. “Eso está influyendo negativamente en la percepción del valor. Así que tenemos que solucionarlo”.

La labor de McDonald’s se ha visto dificultada por la gran variación de precios en todo el país. En mayo de 2024, tras viralizarse una publicación en X sobre un menú Big Mac en Connecticut que costaba $18 , McDonald’s lo calificó de «excepción» y señaló que los franquiciados fijan los precios en casi todos los restaurantes de Estados Unidos.

La compañía también atribuye el aumento de costos. El precio promedio de los artículos de su menú aumentó un 40% entre 2019 y 2024, según McDonald’s, lo que explica un incremento del 40% en el costo de la mano de obra, el empaque y los alimentos.

Pero al cabo de un mes, McDonald’s lanzó una oferta de comida de $5 , que combinaba una hamburguesa McDouble o un sándwich McChicken con papas fritas pequeñas y una bebida pequeña. La oferta tuvo tanta aceptación que se extendió hasta este verano.

En enero, McDonald’s añadió otra promoción que permitía a los clientes comprar una cantidad limitada de artículos por $1 si adquirían un artículo de precio completo. Estas ofertas se mantendrán junto con el Menú Extra Value por ahora, según informó McDonald’s.

Otras cadenas también buscan captar la atención de clientes potenciales. A finales de agosto, Domino’s lanzó su promoción «La Mejor Oferta», ofreciendo cualquier pizza con cualquier ingrediente por $9.99.

El tráfico total de clientes de restaurantes de comida rápida en EE. UU. cayó casi un 1 % en el segundo trimestre, según la consultora Revenue Management Solutions. La empresa indicó que los aumentos de precios fueron significativamente menores que en trimestres anteriores, lo que sugiere que las cadenas ya están ofreciendo más ofertas.