Últimos preparativos para el juicio contra el hombre acusado de intentar asesinar a Trump

Un hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump el año pasado en el sur de Florida se representará a sí mismo durante una conferencia previa al juicio el martes, mientras se realizan los preparativos finales para el juicio.

Salvo retrasos, la selección del jurado está programada para comenzar el lunes en el tribunal federal de Fort Pierce para el caso contra Ryan Routh. La jueza federal de distrito Aileen Cannon autorizó la solicitud de Routh para representarse a sí mismo en julio, pero indicó que los abogados de oficio deben permanecer como abogados de reserva.

El juicio comenzará casi un año después de que, según la fiscalía, un agente del Servicio Secreto de EE. UU. frustró el intento de Routh de dispararle a Trump mientras jugaba al golf. Routh, de 59 años, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato de un importante candidato presidencial , agresión a un agente federal y varias infracciones relacionadas con armas de fuego.

Los fiscales afirman que Routh planeó metódicamente asesinar a Trump durante semanas antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras Trump jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de campo de West Palm Beach. Un agente del Servicio Secreto vio a Routh antes de que Trump apareciera. Las autoridades afirman que Routh apuntó con su rifle al agente, quien abrió fuego, lo que provocó que Routh soltara el arma y huyera sin disparar.

Las fuerzas del orden recibieron ayuda de un testigo que, según la fiscalía, informó a los agentes que vio a una persona huir. Posteriormente, el testigo fue trasladado en helicóptero a una autopista cercana donde Routh fue arrestado, y los testigos confirmaron que era la persona que había visto, según la fiscalía.

Routh era un obrero de la construcción de Carolina del Norte que en los últimos años se había mudado a Hawái. Autoproclamado líder mercenario, Routh denunciaba abiertamente a cualquiera que quisiera escucharlo sobre sus peligrosos, y a veces violentos, planes para involucrarse en conflictos en todo el mundo, según declararon testigos a The Associated Press.

En los primeros días de la guerra en Ucrania , Routh intentó reclutar soldados de Afganistán, Moldavia y Taiwán para luchar contra los rusos. En su natal Greensboro, Carolina del Norte, fue arrestado en 2002 por eludir una parada de tráfico y atrincherarse frente a los agentes con una ametralladora automática y un «arma de destrucción masiva», que resultó ser un explosivo con una mecha de 25 centímetros.

En 2010, la policía registró un almacén propiedad de Routh y encontró más de 100 artículos robados, desde herramientas eléctricas y materiales de construcción hasta kayaks y jacuzzis. En ambos casos de delitos graves, los jueces le impusieron a Routh libertad condicional o una sentencia suspendida.

Además de los cargos federales, Routh también se declaró inocente de los cargos estatales de terrorismo e intento de asesinato.