ICE comienza a comprar almacenes, pero algunos propietarios se están retractando de sus acuerdos

Más de 20 localidades con grandes almacenes se han convertido en objetivos ocultos para la expansión de 45 mil millones de dólares de los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Algunas comunidades se quejan de que el ICE no les informa hasta después de haber adquirido espacio para miles de detenidos. En algunos casos, los propietarios de almacenes se niegan a vender.

Arizona

A los funcionarios locales no se les dijo nada antes de que ICE comprara un almacén de 38.833 metros cuadrados (418.000 pies cuadrados) en Surprise, un suburbio de Phoenix, por 70 millones de dólares, dijo el principal fiscal del estado, Kris Mayes, en una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

Documentos proporcionados posteriormente por ICE indicaron que el Departamento de Seguridad Nacional estima que gastará 150 millones de dólares para modernizar la instalación y convertirla en un sitio de procesamiento con capacidad para 1.500 camas.

Florida

El mes pasado, un reportero de televisión en Orlando vio a contratistas privados y funcionarios federales visitando una nave industrial de 40.872 metros cuadrados (439.945 pies cuadrados). David Venturella, asesor principal del ICE, declaró a un reportero de WFTV que la visita fue «exploratoria».

El alcalde de Orlando, Buddy Dyer, dijo en un comunicado que la ciudad no ha sido contactada por el gobierno federal y que no tiene opciones legales para detener una posible instalación de ICE.

Georgia

ICE compró un almacén enorme en Social Circle por 128.6 millones de dólares. La ciudad dijo que se le ha informado que se espera que la instalación albergue de 7500 a 10 000 detenidos y se construirá utilizando un diseño modular para que la capacidad se pueda ampliar o reducir según sea necesario

También se están desarrollando planes para convertir un almacén en Oakwood en una instalación de procesamiento de ICE, según declaró el representante republicano Andrew Clyde, aunque aún no se ha presentado la escritura de compra. El administrador municipal, B. R. White, comentó que su primer indicio de que un acuerdo era inminente se produjo cuando un supervisor del almacén le comunicó a un inspector municipal que había recibido instrucciones de despejar la obra para dar paso a los nuevos propietarios: el gobierno federal.

Indiana

Después de que la ciudad de Merrillville expresara su preocupación por la visita de ICE a un nuevo almacén de 25.548 metros cuadrados (275.000 pies cuadrados), el propietario Opus Holding LLC envió una carta indicando que no está negociando con funcionarios federales por la propiedad. La carta decía que Opus tenía limitaciones en lo que podía compartir debido a problemas legales

Maryland

ICE compró un almacén a unas 60 millas (96 kilómetros) al noroeste de Baltimore por 102.4 millones de dólares, según muestra una escritura firmada el mes pasado. La escritura fue descubierta por Project Salt Box , un organismo de control de ICE en Maryland

Funcionarios del condado de Washington informaron en una publicación de Facebook que el DHS les notificó con antelación que estaba considerando comprar el almacén para usarlo como «nueva instalación de procesamiento de ICE en Baltimore». Posteriormente, los comisionados del condado aprobaron una resolución en apoyo a las actividades de ICE.

Míchigan

ICE anunció la compra de una instalación en Romulus después de que se completara el acuerdo. La ciudad respondió en una publicación de Facebook que los funcionarios estaban preocupados por la «falta de notificación previa».

Minnesota

Los propietarios de almacenes en los suburbios de Woodbury y Shakopee, en Minneapolis, se retiraron de posibles acuerdos con ICE tras la indignación pública, según funcionarios locales

Misisipi

El senador republicano estadounidense Roger Wicker publicó que Noem aceptó buscar en otro lugar después de que los funcionarios locales electos y de zonificación se opusieran a un posible centro de detención en la ciudad de Byhalia

Misuri

Después de semanas de presión pública, la empresa desarrolladora Platform Ventures anunció que no seguiría adelante con la venta de un enorme almacén en Kansas City

Nuevo Hampshire

La gobernadora republicana Kelly Ayotte se enfrentó a funcionarios federales después de que ICE revelara planes para gastar 158 millones de dólares para convertir un almacén en Merrimack en un centro de procesamiento de 500 camas

La cuestión llegó a un punto crítico cuando el director interino del ICE, Todd Lyons, testificó que el DHS “ha trabajado con la gobernadora Ayotte” y le proporcionó un resumen del impacto económico.

Ayotte afirmó que la afirmación era «simplemente falsa». Añadió que el resumen se envió horas después del testimonio de Lyons. El documento se refiere erróneamente a las «repercusiones en la economía de Oklahoma» y a los ingresos generados por los impuestos estatales sobre las ventas y la renta, ninguno de los cuales existe en New Hampshire.

Nueva Jersey

Roxbury dijo el viernes que ICE había cerrado la venta de un almacén a pesar de haber ofrecido reducciones de impuestos al propietario para detener la compra

Aún no había disponibles en línea los documentos de propiedad que mostraran el precio de la venta. El anuncio se produjo apenas dos días después de que ICE dijera que había cometido un «error» al anunciar previamente la compra.

“Seamos claros: el municipio de Roxbury no aceptará pasivamente este resultado”, escribieron el alcalde y el consejo municipal en un comunicado de prensa.

Nueva York

ICE dijo el martes que cometió un error al anunciar la compra de un almacén vacío en Chester. El asambleísta del estado de Nueva York, Brian Maher, dijo el viernes que ICE ya no está considerando la instalación

Oklahoma

El alcalde de la ciudad de Oklahoma, David Holt, anunció el mes pasado que los propietarios le habían informado que ya no estaban en contacto con el DHS sobre una posible adquisición o arrendamiento de un almacén

Pensilvania

El DHS compró un almacén en el municipio de Tremont por 119.5 millones de dólares y uno en el municipio de Upper Bern por 87.4 millones de dólares. El gobernador demócrata Josh Shapiro ha dicho que su administración luchará contra los planes del DHS de convertir los almacenes en zonas rurales del este de Pensilvania en centros de detención y procesamiento de inmigrantes

Texas

En Socorro, un suburbio de El Paso, ICE pagó 122.8 millones de dólares por tres almacenes que abarcan 76,810 metros cuadrados (826,780 pies cuadrados). ICE también pagó 66.1 millones de dólares por un almacén de 59,420 metros cuadrados (639,595 pies cuadrados) en San Antonio. Los alcaldes de ambas ciudades se oponen

Sin embargo, otro acuerdo en el estado se frustró tras la reacción negativa de la comunidad. En Hutchins, un suburbio de Dallas, una inmobiliaria confirmó que se le contactó por una de sus propiedades, pero que no vendería ni alquilaría ningún edificio al DHS para su uso como centro de detención. Majestic Realty Co., con sede en California, no ofreció ninguna explicación en su comunicado.

Utah

La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, expresó su gratitud en su discurso sobre el Estado de la Ciudad porque los propietarios de un almacén que ICE tenía en la mira como centro de detención habían anunciado planes de no vender ni arrendar la propiedad al gobierno federal

Virginia

Jim Pattison Developments declaró el mes pasado que tuvo conocimiento del uso previsto de un almacén en las afueras de Richmond, Virginia, tras acordar su venta a un contratista del gobierno estadounidense. Tras las amenazas de boicot, la empresa con sede en Vancouver anunció que la transacción «no se llevará a cabo».