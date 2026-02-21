La tormenta del domingo podría dejar hasta 5 pulgadas de nieve en la región de DC

La región de DC podría experimentar varias pulgadas de fuertes nevadas el domingo, y los pronósticos sugieren que los totales podrían llegar a 5 pulgadas en algunas partes del área.

Aunque no habrá «una tonelada de aire frío», el meteorólogo de 7News First Alert, Jordan Evans, dijo que se espera que las condiciones sean lo suficientemente propicias «para que se produzca al menos una nevada húmeda y fuerte» a partir del domingo por la tarde.

Evans advirtió que se prevé una visibilidad reducida.

«Podríamos ver fácilmente de dos a cuatro, potencialmente hasta cinco pulgadas de nieve una vez que lleguemos a la noche del domingo y desaparezca antes del viaje del lunes por la mañana», dijo Evans, señalando que el viaje matutino para el comienzo de la semana podría verse afectado por «nevadas blandas debido a que las temperaturas del suelo se mantienen muy por encima del punto de congelación».

Los mapas del Servicio Meteorológico Nacional estiman que la mayor parte de la región de DC verá entre 1 y 3 pulgadas de nevadas, pero que las áreas al norte y al oeste del área metropolitana de DC podrían ver 5 pulgadas o más.

El NWS emitió un aviso de tormenta invernal a partir del domingo para partes de los condados de Frederick, Carroll, Baltimore, Montgomery y Howard en Maryland y el oeste del condado de Loudoun, Virginia.

Parte de la incertidumbre sobre los totales de nieve proviene de una tormenta costera que se espera se desarrolle frente a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Su posible desarrollo al este o al oeste podría afectar el clima en el Atlántico medio, según declaró anteriormente Steve Rudin, meteorólogo de 7News First Alert.

Antes de la nevada prevista, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, anunció que su administración activó un despliegue completo del Equipo de Nieve del Distrito, y que los equipos de carreteras comenzaron a tratar las aceras con sal a las 12 p. m. del domingo.

Una alerta de frío entra en vigor en el Distrito el sábado a las 7 p. m., lo que activa la apertura de una lista de refugios para personas con hipotermia en toda la región. También está vigente una alerta de tormenta invernal para el condado de Montgomery, Maryland, desde las 3 p. m. del domingo hasta las 10 a. m. del lunes.

La mayor parte del llamado «creto de nieve» se ha desprendido tras la tormenta invernal del mes pasado. Un portavoz del Departamento de Transporte de Virginia, Alex Liggitt, declaró a WTOP que los equipos están posponiendo el pretratamiento de las carreteras debido a que las lluvias pronosticadas podrían echar por tierra esos esfuerzos.

“Una vez que empiece a nevar y veamos que se está acumulando, salgan de las carreteras si pueden, y quizás intenten hacer sus recados mañana sábado”, dijo Liggitt. “Quédense en casa si pueden el domingo y permítannos salir y hacer nuestro trabajo para intentar despejar estas carreteras lo antes posible”.

PRONÓSTICO

SÁBADO: Nubes a sol

. Máximas: 7-12 °

C. Vientos: Noroeste de 8 a 16 km/h.

El sábado se ve más tranquilo, pero se mantiene fresco después del frente frío del viernes. Se espera una mezcla de nubes y algo de sol durante el día, con máximas entre 10 y 15 °C y una ligera brisa del noroeste de alrededor de 16 km/h. En general, es un día decente al aire libre, pero la atmósfera ya se estará preparando para un patrón más activo a finales del fin de semana

SÁBADO POR LA NOCHE: Aumento de nubes, comienza una mezcla invernal

Mínimas: 34-38

Vientos: Oeste 5 mph

Las nubes regresan antes del generador de clima en desarrollo que traerá una mezcla invernal al área antes de que salga el sol.

DOMINGO: ALERTA DE INVIERNO

Mezcla invernal con nieve

Máximas: 34-38

Vientos: Norte 5-10 mph

El domingo se torna nublado y frío con tiempo húmedo desarrollándose durante la mañana. Probablemente comience como lluvia o una mezcla de lluvia y nieve, y se mantenga mayormente ligero durante el día. Las temperaturas rondan los 30 grados, por lo que la nieve tiene dificultades para adherirse, excepto en el césped y en elevaciones más altas. Se publica un aviso de tormenta invernal para el noroeste de Montgomery, el oeste de los condados de Loudoun y Frederick. El domingo por la noche es la ventana principal para observar a medida que ingresa aire más frío y la mezcla cambia a nieve más constante durante la noche. La nieve ligera a ocasionalmente moderada continúa durante la noche, con la nieve más constante más probable al norte y al oeste de DC; y más al noreste sobre Nueva Jersey. Para el lunes, la nieve disminuye alrededor del amanecer. Siguen vientos racheados y aire más frío, con algunos puntos resbaladizos restantes temprano antes de que las condiciones mejoren gradualmente.

LUNES: Nubosidad dispersa, borrasca. Máximas

: 35-4 °C.

Vientos: Noroeste 10-20 °C, Ráfagas de hasta 48 km/h.

El lunes se presenta más frío y ventoso a medida que la tormenta se aleja. La nieve o lluvia remanente al principio debería disminuir, y las nubes se disiparán gradualmente. Las máximas se mantienen frías, principalmente entre 0 °C y 4 °C, con ráfagas ocasionales de hasta 48 km/h.

MARTES: Parcialmente nublado, ventoso

Máximas: 35-40

Vientos: Noroeste 10-20 mph

Ráfagas: 30-35 mph

Las condiciones ventosas continúan junto con temperaturas en los 30 grados.