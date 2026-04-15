Trump amenaza con despedir a Powell

Según dos personas familiarizadas con la visita, fiscales federales realizaron esta semana una visita sin previo aviso a una obra en construcción en la sede de la Reserva Federal, que es el foco de una investigación sobre un proyecto de renovación de 2.500 millones de dólares.

Dos fiscales y un investigador de la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro fueron rechazados el martes por un contratista de construcción y remitidos a abogados federales, según una fuente. Las dos personas familiarizadas con la visita hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar públicamente sobre una investigación en curso.

El mes pasado, durante una audiencia a puerta cerrada ante un juez federal, un alto funcionario de la oficina de Pirro admitió que no habían encontrado ninguna prueba de delito en su investigación del proyecto de la sede central.

La investigación ha enfrentado oposición bipartidista en el Congreso. También ha retrasado la consideración por parte del Senado de Kevin Warsh, el candidato del presidente Donald Trump para reemplazar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuando finalice su mandato el 15 de mayo.

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Según dos personas familiarizadas con la visita, fiscales federales realizaron esta semana una visita sin previo aviso a una obra en construcción en la sede de la Reserva Federal, que es el foco de una investigación sobre un proyecto de renovación de 2.500 millones de dólares.

Dos fiscales y un investigador de la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro fueron rechazados el martes por un contratista de construcción y remitidos a abogados federales, según una fuente. Las dos personas familiarizadas con la visita hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar públicamente sobre una investigación en curso.

El mes pasado, durante una audiencia a puerta cerrada ante un juez federal, un alto funcionario de la oficina de Pirro admitió que no habían encontrado ninguna prueba de delito en su investigación del proyecto de la sede central.

El presidente Donald Trump ha vuelto a amenazar con destituir a Jerome Powell si el presidente de la Reserva Federal decide permanecer en el consejo de gobierno del banco central una vez que expire su mandato como presidente el próximo mes.

“Bueno, entonces tendré que despedirlo, ¿de acuerdo?”, dijo Trump a Fox Business en una entrevista que se emitió el miércoles, cuando se le recordó que Powell había dicho que no dejaría la Reserva Federal mientras el Departamento de Justicia investiga un proyecto de renovación de 2.500 millones de dólares en el banco.

Durante meses , Trump ha querido destituir a Powell como presidente de la Reserva Federal, alegando que ha sido demasiado lento a la hora de implementar recortes en las tasas de interés que impulsarían rápidamente la economía estadounidense. Powell ha afirmado que la investigación es un pretexto para socavar la independencia de la Reserva Federal en la fijación de tasas . El mes pasado, un fiscal federal admitió que la investigación sobre las renovaciones no había encontrado pruebas de ningún delito .

El mandato de Powell como gobernador de la Reserva Federal expira el 15 de mayo, pero su mandato como miembro de la junta directiva de la Reserva Federal se extiende hasta enero de 2028.

Trump ha nominado al exfuncionario de la Reserva Federal, Kevin Warsh, para suceder a Powell. Sin embargo, la confirmación de Warsh se ha retrasado . El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, ha declarado que no votará a favor de la confirmación de ningún nominado a la Reserva Federal hasta que se cierre la investigación.