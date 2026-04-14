Harvey Weinstein será juzgado nuevamente

Tras años de infamia relacionada con el movimiento #MeToo , problemas legales y prisión, Harvey Weinstein vuelve a ser juzgado por un cargo de violación en la ciudad de Nueva York.

La selección del jurado comenzará el martes en el último juicio del otrora magnate del cine, donde los miembros del jurado deliberarán, por tercera vez, sobre si violó a la estilista y actriz Jessica Mann en un hotel de Manhattan en 2013.

Pero “no va a ser un reflejo exacto del último juicio”, le dijo el nuevo abogado de Weinstein, Marc Agnifilo, al juez Curtis Farber el mes pasado.

En esta ocasión, el jurado sopesará un solo cargo basado en una única acusación, en lugar de la serie de alegaciones que se presentaron en los juicios anteriores de Weinstein en Nueva York y Los Ángeles. El productor ganador del Óscar niega todas las acusaciones y declaró ante el tribunal este invierno que había actuado mal, pero que nunca había agredido a nadie.

El juez ha indicado que podría reconsiderar algunas decisiones sobre qué pruebas se presentarán exactamente acerca de los años de interacción entre Weinstein y Mann. Además, el reciente cambio de abogados de Weinstein podría modificar el tono y las tácticas del juicio.

Agnifilo y sus socios asumieron el caso recién en febrero, cuando Arthur Aidala, abogado de larga trayectoria de Weinstein, se apartó del nuevo juicio para centrarse en las apelaciones y los asuntos civiles del exjefe del estudio. Tanto Aidala como Agnifilo son reconocidos abogados defensores de Nueva York, pero sus estilos de litigio difieren. Aidala es más cercano y amigable, mientras que Agnifilo es más formal y reservado.

Weinstein ejercía una gran influencia en la industria del entretenimiento, habiendo forjado su reputación gracias a éxitos de crítica y público como «Shakespeare in Love», «Pulp Fiction» y «Chocolat». También se convirtió en un importante donante del Partido Demócrata .

Posteriormente, en 2017, comenzaron a surgir en los medios de comunicación una serie de acusaciones de acoso y agresión sexual contra Weinstein, lo que impulsó el movimiento #MeToo.

Fue acusado penalmente en Nueva York en 2018 y en Los Ángeles dos años después.

Weinstein fue a juicio y fue declarado culpable de algunos, pero no de todos, los cargos en ambos casos. Sus condenas iniciales en Nueva York fueron anuladas, lo que motivó un nuevo juicio el año pasado.

El veredicto del nuevo juicio fue mixto: Weinstein fue declarado culpable de obligar a la asistente de producción y productora Miriam Haley a practicarle sexo oral en 2006, pero fue absuelto de obligar a la modelo convertida en psicoterapeuta Kaja Sokola ese mismo año a practicarle sexo oral . El jurado no llegó a un veredicto sobre el cargo de violación que involucraba a Mann porque el presidente del jurado se negó a seguir deliberando .

Según Aidala, Weinstein consideró posteriormente declararse culpable . Evidentemente, finalmente rechazó la idea.

Mann testificó que mantuvo una relación consensuada, intermitente, con Weinstein, quien en ese entonces estaba casado. Pero cuando él la acorraló en la habitación de un hotel de Manhattan donde se hospedaba durante una escapada de fin de semana, ella protestó: «No quiero hacer esto», declaró ante el jurado. Añadió que él siguió haciéndole insinuaciones y exigencias hasta que ella «simplemente se rindió».

Weinstein no ha testificado en ninguno de sus juicios, pero sus abogados han sostenido que nunca mantuvo relaciones sexuales sin su consentimiento.

La defensa alegó que Mann y sus otras acusadoras accedieron voluntariamente a sus insinuaciones sexuales porque buscaban su ayuda para impulsar sus aspiraciones en el mundo del espectáculo. Las mujeres, por el contrario, afirmaron que Weinstein utilizó su influencia en Hollywood para atraerlas a su círculo y luego victimizarlas.

Su condena por agresión sexual contra Haley conlleva una pena de hasta 25 años de prisión; aún no se ha fijado fecha para la sentencia. En este caso, el cargo de violación, aún por determinar, es un delito menor punible con hasta cuatro años de cárcel. Weinstein, de 73 años, ya ha cumplido una condena superior a esa.

Weinstein padece diversos problemas de salud y usa silla de ruedas. En enero , declaró ante el tribunal que le atormenta la posibilidad de morir en la tristemente célebre cárcel de Rikers Island en Nueva York .

“Mi estado mental se está derrumbando… Mi espíritu se está quebrando”, le dijo al juez.

Los abogados de Weinstein han argumentado que su condena en Nueva York el año pasado estuvo viciada por la mala relación entre los miembros del jurado. Mientras tanto, él está apelando el veredicto de Los Ángeles .

Por lo general, Associated Press no revela la identidad de las personas que afirman haber sido agredidas sexualmente sin su permiso. Haley, Mann y Sokola accedieron a que se publicaran sus nombres.